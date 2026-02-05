Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
失業點算好？三大失業救濟金詳情、申請方法、資助金額
香港正經歷經濟轉型期，若受影響而失業，需要緊急經濟支援，可以如何求助？本文整合保良局、公益金及政府的津貼計劃申請資格、申請方法及支助金額，助你渡過難關。
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
保良局扶弱基金
為應對突發性事件，同時為面對困境的市民給予支持，保良局特設「扶弱基金」，為有需要人士解決緊急的生活基本開支，解其燃眉之急。
保良局扶弱基金丨援助範圍
為遭遇突變、意外或特殊困難人士 / 家庭提供短暫經濟援助
為保良局兒童住宿服務的兒童提供額外的援助
大型災難事件的緊急援助(經保良局內部評估發放，不接受公開申請)
保良局扶弱基金丨申請資格
香港居民
家庭平均入息及資產限額不可超過申請公屋入息上限減 20%及綜援資產上限加 20%
保良局扶弱基金丨申請方法
申請必須由保良局、社會福利署或醫院管理局的註冊社工轉介
轉介機構將申請表正本連同申請人身份證副本、家庭經濟狀況資料以及申請項目的資料，郵寄至「保良局基金辦事處」，申請表副本則由轉介機構存檔。
查詢電話：2277-8389 / 2277-8391
保良局扶弱基金丨援助金額
申請人必須於過去三年內，未有申請此基金
按申請個案的情況，批款援助上限$6,000
公益金及時雨基金
公益金有於2004年初成立及時雨基金，為身陷困境的家庭和個人，提供迅速的短期過渡援助。
公益金及時雨基金丨援助範圍
支援有經濟困難，不能維持生活基本開支的個人或家庭
有需要人士提供緊急援助，避免發生家庭及社會悲劇
協助等候其他基金和政府資助的人士渡過難關
向意外失去家庭經濟支柱或天災導致重大損失等個案提供緊急短期援助
公益金及時雨基金丨申請資格
申請人須為香港居民及年滿18歲，申請當時未獲其他基金及政府的援助。
公益金及時雨基金丨申請批核
每宗成功的申請將獲發援助金約$3,000至$12,500不等。每個成功獲得及時雨基金資助的人士及其共同居住的家庭成員在六個月內不得再次申請援助。
公益金及時雨基金丨申請方法
有需要的人士，可向26間伙伴機構申請援助，87個批核中心分佈於香港、九龍和新界各區。
在職家庭就業不足津貼
在職家庭津貼（職津）計劃的目的是鼓勵自力更生，紓緩跨代貧窮。職津計劃的申請以住戶（包括1人住戶）為單位，每名合資格兒童還可以申領兒童津貼。
在職家庭就業不足津貼丨申請資格
申請住戶（包括1人住戶）達到工時要求，而住戶的入息及資產符合有關限額。
如欲申請職津計劃的兒童津貼，合資格的兒童必須為15歲以下，或介乎15至21歲，並正接受全日制教育（專上教育除外）。
在職家庭就業不足津貼丨津貼金額
視乎住戶入息，基本津貼、中額津貼、高額津貼以及兒童津貼會以全額、3/4額或半額發放。
在職家庭就業不足津貼丨申領期
每個申請的申領期為遞交申請前剛過去的六個曆月。津貼額逐曆月計算，申請住戶可就其每一個符合申請資格的月份獲發津貼。
在職家庭就業不足津貼丨申請方法
1. 網上申請
申請人可透過職津計劃網上申請服務的電子預填表格或電子表格遞交網上申請。申請人亦可以「智方便+」簽署「聲明書」，並與證明文件一併在網上遞交。遞交申請後，申請人可透過「智方便」登入以檢視申請進度／結果、查看個案主任的聯絡資料、撤回申請及提出覆核／上訴申請。
2. 郵寄或投遞
申請文件可按此下載，或於在職家庭津貼辦事處、學生資助處、勞工處各就業中心及各行業性招聘中心、社署各分區福利辦事處、社會保障辦事處及綜合家庭服務中心、民政事務總署各區民政諮詢中心索取。
填妥的申請表格後，申請人可將表格及工時、住戶入息及資產等證明文件透過以下途徑遞交：
郵寄至觀塘郵政局郵箱62600號（在職家庭及學生資助事務處在職家庭津貼辦事處）
投遞至設於在職家庭津貼辦事處、學生資助處、勞工處各就業中心及社署各分區福利辦事處的投遞箱。
更多著數文章：
其他人也在看
【杉玉】身份證優惠減 $50（05/02-06/02、09/02-12/02）
由2月5日起，杉玉推出雙重優惠賀新年，堂食滿 $150即送［御守利是封］，身份證號碼有「2」或「6」字，仲可以［減$50］！
【萬寧】今日出位價（只限05/02）
萬寧今日出位價Jules Destrooper貝麗雅瑰麗雜錦花紙禮盒低至 $39.9/件，由比利時皇室御用品牌選作100%天然食材製作，無防腐劑、無人造香料及色素。
FRAY I.D、gelato pique、LILY BROWN、Mila Owen、SNIDEL開倉 低至1折（即日起至09/02）
時代廣場展銷集即日起至2月9日進行名牌服飾特賣但至1折，品牌包括FRAY I.D、gelato pique、LILY BROWN、Mila Owen、SNIDEL、DIESEL、DSQUARED2、Private Shop、ROAM、COLE HAAN、Joy & Peace、山霧花野、Marc Jacobs、PINKO、ROSSONAPOLI等。
上調逾11%！分析師：全球不確定性加劇 今年黃金均價4746.5美元
最新調查顯示，金價今年有望再創歷史新高，分析師普遍上調預測區間，地緣政治局勢動盪與各國央行持續增購黃金的行為被視為核心驅動因素。 《路透社》過去三周對 30 位業界人士的訪談結果顯示，市場對今年黃金均價的預測中位數達到每盎司 4746.5 美元，創下自 2012 年啟動該項調查
自助餐買一送一優惠｜朗廷酒店自助餐人均低至$263 任食金湯海參鮑魚扣花膠／火炙海膽吞拿魚腩壽司／波士頓活龍蝦配蒜香蔥油
位於尖沙咀北京道的朗廷酒店為大家帶來震撼的自助午餐及晚市自助餐買一送一優惠，自助午餐人均低至 $263，晚市自助餐人均低至$473，即可品嚐豐富的美食！尤其晚市主題為「珍饈百味」自助晚餐，不僅涵蓋環球海鮮，更有精緻的中式珍饈與日式極上壽司，如火炙海膽吞拿魚腩壽司、新鮮活蠔、波士頓活龍蝦配蒜香蔥油、金湯海參鮑魚扣花膠等，絕對是開年回本之選！2月4日中午十二點在KKday開搶，立即睇下文了解內容啦！
平價入手Cetaphil護膚品！嬰兒沐浴洗髮露低至$47／濕疹配方保濕霜不用$200／香港未有發售產品都有！
近排香港天氣時冷時熱，皮膚最容易出現問題。想穩定皮膚狀態，可以用低致敏成分護膚品，Yahoo購物專員發現iHerb有為敏感肌膚而設的Cetaphil護膚品優惠，產品本身定價都比香港市價平，再趁iHerb全網75折入手，可以更平入手Cetaphil護膚品，如嬰兒沐浴洗髮露平市價一半、專為濕疹人士設計配方面霜都有平，還有部分產品是香港少見，甚至沒有發售的產品都有，即睇Yahoo購物專員抵買推介！
【百佳】新春會員日全單88折 即睇日期同優惠碼👉🏻
百佳再度加推88折優惠，於2月7日帶來新春會員日，送上限定一天的驚喜優惠！
長和賣港口｜港澳辦文章：巴拿馬將自食惡果 外媒分析：裁決讓美國佔上風｜Yahoo
長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，但因為巴拿馬最高法院上周四（1 月 29 日）裁定長和營運的巴拿馬運河兩個港口合同違憲而增添變數。今早（2 月 4 日），長和已經表示旗下巴拿馬港口公司（PPC）已展開程序，積極果斷對巴拿馬進行仲裁；中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室昨日（3 日）亦以「港澳平」發表署名文章，抨擊「巴拿馬自我打臉自食惡果」，又指有關裁決「罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益」，當然會受到中國和港府堅決反對。有分析就指出，巴拿馬最高法院的裁決，意味着美國在出售港口背後的中美角力之中佔上風，北京可能難以重掌主動權；雖然中方可以對巴拿馬在華資產實施制裁，但作用有限。
巴士安全帶︱陳美寶、羅淑佩避答會否問責 陳茂波：繼續做好工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今日（4 日）舉行首場前廳交流會，財政司司長陳茂波帶領多名官員出席，與七十多位議員交流。出席交流會的官員包括運輸及物流局局長陳美寶，有傳媒追問有否官員就「安全帶之亂」需被問責，陳美寶未有回應。陳茂波交流會後見記者總結交流會內容，同樣未有直接回應有否官員需要負責，指其後會有新條例推出，回應廢除強制配戴安全帶的要求。
永恆的愛，輕奢告白 : Tory Burch「Forget Me Not」情人節首飾系列
在節奏急速的都市生活中，真摯而恆久的情感顯得尤為珍貴。今年情人節，Tory Burch以象徵忠貞與永恆記憶的「勿忘我」（Forget Me Not）小花為靈感，推出同名的精緻首飾系列Forget Me Not，將這份跨越時間與距離的深情寄語，化為可隨身佩戴的浪漫詩篇。
坐Uber過大海！Uber推出澳門咪表的士及港澳跨境專車服務｜附車資計算方法及預約須知
相隔9年，Uber宣佈正式重返澳門市場，並以Uber Taxi形式回歸，與持牌澳門的士合作，提供按「咪表」收費的預約服務。除此之外，平台更同步推出「港澳跨境專車」服務，提供往返兩地點對點接送，對於經常穿梭港澳兩地的旅客或商務人士而言，絕對是大好消息。
年初一新春花車巡遊2026｜Labubu／MOLLY／滑嘟嘟首度登場！即睇時間、路線圖、購票攻略：3類人享半價或$50折扣
2026年農曆新年將至，賀歲重頭戲「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一（2月17日）晚上於尖沙咀一帶舉行，今年花車陣容鼎盛，除了有香港迪士尼樂園、海洋公園等經典花車，香港麥當勞、香港玩具協會及林村許願廣場將首次參與，滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷、12個人氣IP公仔如LABUBU、MOLLY等將現身與公眾見面，立即往下睇睇花車巡遊懶人包！
Galentine's Day重新定義情人節：當友誼與自愛拉高了幸福標準，談2026必修的自我價值課
情人節，既定印象會是與伴侶一起的甜蜜節目。但「情人」現在都不限於伴侶，好朋友也被視為「情人」，甚至比另一半更懂更愛，繼而得出 Galentine's Day（2 月 13 日的閨密情人節）這個新世代節日產品，將重心轉向「自愛（Self-love）」與「女性情誼」，更是一堂關於如何拉高幸福標準、重塑自我價值的必修課。
iQOO 15 Ultra 正式登場：Snapdragon 8 Elite Gen 5 風扇加持搭配專屬肩鍵，低調外觀難掩電競熱情
iQOO 15 Ultra 正式發布：內置主動散熱風扇與最大 8K VC 均熱板，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 同 Q3 自研電競晶片，同時配備 6.85 吋 2K 120Hz LTPO OLED 及 7,400mAh 電池，仲有 600Hz 專屬肩鍵。
$99起玩中山美食一天團兼送20吋行李箱！任食蟲草花冬瓜盅＋歎石岐乳鴿＋逛百年市集
各位精打細算的香港人留意啦！北上玩樂又有新高度，今次不僅帶大家嘆美食，還讓團友們「又食又拎」滿載而歸！KKday最近推出超抵玩中山休閒美食1天團，行程包食兩餐特色宴外，還送一個20吋行李箱，正好讓大家去當地的百年市集掃貨後，直接裝箱拖返香港。此「連玩帶拎」的行程，人均只需$99起，性價比相當高，一月僅3團出發，與家人朋友來個快閃遊一流！
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。