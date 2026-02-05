失業點算好？三大失業救濟金詳情、申請方法、資助金額

香港正經歷經濟轉型期，若受影響而失業，需要緊急經濟支援，可以如何求助？本文整合保良局、公益金及政府的津貼計劃申請資格、申請方法及支助金額，助你渡過難關。





為應對突發性事件，同時為面對困境的市民給予支持，保良局特設「扶弱基金」，為有需要人士解決緊急的生活基本開支，解其燃眉之急。

保良局扶弱基金

保良局扶弱基金丨援助範圍

為遭遇突變、意外或特殊困難人士 / 家庭提供短暫經濟援助

為保良局兒童住宿服務的兒童提供額外的援助

大型災難事件的緊急援助(經保良局內部評估發放，不接受公開申請)

保良局扶弱基金丨申請資格

香港居民

家庭平均入息及資產限額不可超過申請公屋入息上限減 20%及綜援資產上限加 20%

保良局扶弱基金丨申請方法

申請必須由保良局、社會福利署或醫院管理局的註冊社工轉介

轉介機構將申請表正本連同申請人身份證副本、家庭經濟狀況資料以及申請項目的資料，郵寄至「保良局基金辦事處」，申請表副本則由轉介機構存檔。

查詢電話：2277-8389 / 2277-8391

保良局扶弱基金丨援助金額

申請人必須於過去三年內，未有申請此基金

按申請個案的情況，批款援助上限$6,000





公益金及時雨基金

公益金有於2004年初成立及時雨基金，為身陷困境的家庭和個人，提供迅速的短期過渡援助。

公益金及時雨基金丨援助範圍

支援有經濟困難，不能維持生活基本開支的個人或家庭

有需要人士提供緊急援助，避免發生家庭及社會悲劇

協助等候其他基金和政府資助的人士渡過難關

向意外失去家庭經濟支柱或天災導致重大損失等個案提供緊急短期援助

公益金及時雨基金丨申請資格

申請人須為香港居民及年滿18歲，申請當時未獲其他基金及政府的援助。

公益金及時雨基金丨申請批核

每宗成功的申請將獲發援助金約$3,000至$12,500不等。每個成功獲得及時雨基金資助的人士及其共同居住的家庭成員在六個月內不得再次申請援助。

公益金及時雨基金丨申請方法

有需要的人士，可向26間伙伴機構申請援助，87個批核中心分佈於香港、九龍和新界各區。

在職家庭就業不足津貼

在職家庭津貼（職津）計劃的目的是鼓勵自力更生，紓緩跨代貧窮。職津計劃的申請以住戶（包括1人住戶）為單位，每名合資格兒童還可以申領兒童津貼。

在職家庭就業不足津貼丨申請資格

申請住戶（包括1人住戶）達到工時要求，而住戶的入息及資產符合有關限額。

如欲申請職津計劃的兒童津貼，合資格的兒童必須為15歲以下，或介乎15至21歲，並正接受全日制教育（專上教育除外）。

在職家庭津貼計劃工時要求

在職家庭津貼計劃入息及資產限額

在職家庭就業不足津貼丨津貼金額

視乎住戶入息，基本津貼、中額津貼、高額津貼以及兒童津貼會以全額、3/4額或半額發放。

在職家庭津貼計劃津貼金額

在職家庭就業不足津貼丨申領期

每個申請的申領期為遞交申請前剛過去的六個曆月。津貼額逐曆月計算，申請住戶可就其每一個符合申請資格的月份獲發津貼。

在職家庭就業不足津貼丨申請方法

1. 網上申請

申請人可透過職津計劃網上申請服務的電子預填表格或電子表格遞交網上申請。申請人亦可以「智方便+」簽署「聲明書」，並與證明文件一併在網上遞交。遞交申請後，申請人可透過「智方便」登入以檢視申請進度／結果、查看個案主任的聯絡資料、撤回申請及提出覆核／上訴申請。

2. 郵寄或投遞

申請文件可按此下載，或於在職家庭津貼辦事處、學生資助處、勞工處各就業中心及各行業性招聘中心、社署各分區福利辦事處、社會保障辦事處及綜合家庭服務中心、民政事務總署各區民政諮詢中心索取。

填妥的申請表格後，申請人可將表格及工時、住戶入息及資產等證明文件透過以下途徑遞交：

郵寄至觀塘郵政局郵箱62600號（在職家庭及學生資助事務處在職家庭津貼辦事處）

投遞至設於在職家庭津貼辦事處、學生資助處、勞工處各就業中心及社署各分區福利辦事處的投遞箱。

