失眠︱近半數港人有失眠困擾 焦慮比睡眠時數更影響健康 臨床心理學家拆解常見睡眠謬誤︱Yahoo
【Yahoo健康】根據衞生署衞生防護中心人口健康調查，近半數港人有失眠症狀，嚴重可引致抑鬱症。青山醫院臨床心理學家張嬋玲三年前為嚴重失眠患者設立了「重建睡眠好習慣」治療小組，並於上月底（27 日）公布治療成效，同時向公眾傳授對抗失眠的實用建議，以及釐清社會對睡眠的思想謬誤，例如以為必須睡足八小時、高估失眠對日間表現的影響等。
常見睡眠謬誤：
必須睡八小時
淺眠等於沒睡覺
高估失眠對日間表現的影響
午睡 / 提早上床可應對失眠
張嬋玲指，每人所需的睡眠時間因人而異，別以為睡覺不足八小時就是失眠；又指午睡無法解決失眠問題，每人醒著時都要「儲眼瞓」，累積睡眠驅動力，讓晚上睡得著，但午睡會令人失去睡眠驅動力，增加夜晚失眠機會。
她亦表示，睡眠時間與日間表現非直接掛鉤，很多人抱著失眠就會沒精神工作的心態，因而產生焦慮，反而更難入睡。她認為，真正影響失眠者健康的是焦慮感，因此心態很重要，偶爾失眠亦是沒問題，反問「冇聽過有人因為失眠致死？」。
有助睡眠的生活習慣：
每日規定同一時間起床，不要賴床
半小時睡不著就離開床
不要在床上用手機、看書、看電視
日間不要留在床上養神
日間努力練習放鬆，夜間提醒自己放鬆就是一種休息
中午後不要喝咖啡或茶
青山醫院開展「重建睡眠好習慣」治療
張嬋玲由 2022 年開展為期兩年半的「重建睡眠好習慣」線上治療小組，並教導逾 50 位參加者培養以上的助眠習慣。參加者均為青山醫院的求診病人，他們除了有睡眠問題，大部分亦同時患有抑鬱症、焦慮症等精神疾病，縱然有服藥或接受心理輔導，其失眠問題仍未有改善。
參加者需要於「睡眠日記」紀錄每日作息，張嬋玲會為他們制定個別的睡眠時間。結果發現，參加者的平均睡眠效率從 73.8% 增至 86.3%，失眠嚴重程度指數（Insomnia Severity Index) 亦由中度失眠降至亞臨床失眠。
其中一位參加者阿穎患有抑鬱症，臨近睡覺時間會讓她感到很焦慮，亦常因失眠自責，過往即使加重安眠藥劑量亦無法改善其失眠問題，遂決定參加治療小組。
經過張嬋玲建議，她不在床上滑手機或看電視，每晚定時 12 時睡覺，過了半小時仍睡不著便離開睡房做家務，待有倦意才回房睡覺。透過調較生理時鐘，阿穎每到凌晨 12 時已會產生倦意，亦不再需要安眠藥助眠。張博士提醒，安眠藥只能暫時幫助睡眠，卻不能根治失眠，呼籲公眾建立良好睡眠習慣。
