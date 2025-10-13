失眠如何改善？中醫教你5招超簡單居家「改善失眠經絡操」，躺下秒睡提升睡眠質量｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

天氣又熱又焗的情況下，不少人都會難以入睡，中間又會容易醒來。想改善失眠、提升睡眠質量的話，註冊中醫師楊明霞博士，向大家介紹「改善失眠經絡操」以改善睡眠質素！

遇上心氣當令，不少人因為天氣太熱而導致熱擾心神，人會容易心煩甚至睡不到，這段時間最重要是靜心。

中醫師提點：

在睡前的一小時，盡量少接觸電視、電腦、電話。同時大家都不妨試以下的經絡操，都可以幫助大家改變睡眠質量。

5款簡單在家都做到的「改善睡眠質量經絡操」，影片由00:52開始收看，幫助大家改善失眠。

「改善失眠經絡操」影片圖片

「改善失眠經絡操」影片圖片

「改善失眠經絡操」影片圖片

10月份的講座詳情如下：

身心之養講座

題目：令身心靈年輕10年的秘訣

日期：10月18日

時間：下午五點至六點

地點：香港銅鑼灣恩平道48號恩平中心21樓瑤池漢方醫療中心

報名方法：請短訊至瑤池漢方慈善基金聯絡電話9688 6535報名。

*如有任何查詢，請致電3462 6688。

Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師

中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。

網站：楊明霞醫師 Facebook

專欄頁：《醫言窈窕》

中醫養生專欄：

