不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
失眠如何改善？中醫教你5招超簡單居家「改善失眠經絡操」，躺下秒睡提升睡眠質量｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
天氣又熱又焗的情況下，不少人都會難以入睡，中間又會容易醒來。想改善失眠、提升睡眠質量的話，註冊中醫師楊明霞博士，向大家介紹「改善失眠經絡操」以改善睡眠質素！
遇上心氣當令，不少人因為天氣太熱而導致熱擾心神，人會容易心煩甚至睡不到，這段時間最重要是靜心。
中醫師提點：
在睡前的一小時，盡量少接觸電視、電腦、電話。同時大家都不妨試以下的經絡操，都可以幫助大家改變睡眠質量。
5款簡單在家都做到的「改善睡眠質量經絡操」，影片由00:52開始收看，幫助大家改善失眠。
==========
10月份的講座詳情如下：
身心之養講座
題目：令身心靈年輕10年的秘訣
日期：10月18日
時間：下午五點至六點
地點：香港銅鑼灣恩平道48號恩平中心21樓瑤池漢方醫療中心
報名方法：請短訊至瑤池漢方慈善基金聯絡電話9688 6535報名。
*如有任何查詢，請致電3462 6688。
==========
Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師
中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。
專欄頁：《醫言窈窕》
==========
