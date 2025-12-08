失聯人士家屬進行DNA採樣 陳姓姐妹盼為父母尋回身份

【on.cc東網專訊】宏福苑五級大火，8座大廈中有7座陷入火海，釀成159人死亡，當中人員在宏昌閣發現多具遺體，有部分更被烈火燒成灰燼，至今仍未找到遺體，相信已罹難。

今日(8日)早上9時許，有失聯人士家屬抵達廣福社區會堂進行DNA採樣，希望能尋回失聯親人。當中一對到場進行採樣的姓陳姐妹表示，父母住宏昌閣一單位，大火中全屋被嚴重焚毀，兩老至今仍下落未明。據悉，搜索人員在單位內檢獲一件約5元硬幣般大小的懷疑骸骨，惟有待進行(DNA)對比測試確定，預計化驗結果需要等待數星期。

廣告 廣告

陳姓姐妹亦表示，工作人員稱搵唔到遺體，有機會骨灰被水沖走，亦不排除許多可能性。陳坦言好傷痛，「好想畀返個身份佢哋（父母）。」

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】