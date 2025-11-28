失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去

宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
大埔宏福苑五級火︱九龍殯儀館、毋忘愛及東華三院提供免費殯葬服務
大埔宏福苑五級火焚燒逾18小時仍未救熄，造成最少44人身亡，當中包括一名消防員殉職，仍有279人失聯，傷亡慘重。 九龍殯儀館對事件表示悲痛與關注，向罹難者致哀，並向傷者及死者家屬致以慰問，「願能略盡綿力，讓逝者安息，生者得慰。」又祝願所有傷者能夠早日康復，重拾生活。也祈願逝者得以安息，離苦得樂。 九龍殯儀館am730 ・ 23 小時前
何永賢：安排受火災影響居民入住北區及元朗區過渡性房屋
房屋局局長何永賢表示，大埔宏福苑五級火影響大批住戶，房屋局過渡性房屋專責小組與各過渡性房屋項目的營運機構盤點目前可供入住的單位數目後，統計出合共30個項目有超過1,400個單位可供有需要居民入住，連同房協的專用安置屋邨，初步可提供近1,800個單位。AASTOCKS ・ 2 小時前
荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警 濃煙席捲半空 (有片)
今日(27日)早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，驚動多人報案，住戶嘗試撲救。救援人員到場將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。 經初步調查，相信單位內有拖板短路引致火警。事件中近100人疏散至安全位置。從網上圖片及影片可見，單位內烈火熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防架起雲梯並射水灌am730 ・ 1 天前
嘉華集團與呂耀東合共捐款1000萬港元支援大埔災民
新界大埔宏福苑發生的嚴重火災事故，嘉華集團（「集團」）向火災中遇難的居民和殉職的消防員表示沉痛哀悼，並對受影響居民及家屬致以誠摯慰問。為協助受災人士渡過難關，集團宣布捐出1000萬港元，其中700萬港元由嘉華集團捐出，300萬港元由集團主席呂耀東以個人名義捐出，為受火災影響的家庭提供即時經濟援助，以解燃眉之急，支持他們重建生活。呂耀東表示：「火災無情，人間有愛。得知大埔宏福苑發生火災，造成多名市民痛失家園，我們感到非常難過。集團希望透過是次捐款，能即時為受災街坊提供一點支持，略盡綿力，協助他們應對當前困境。我們與社區同心同行，祝願所有受影響人士早日走出陰霾，重拾正常生活。」(BC)infocast ・ 22 小時前
大埔宏福苑五級火｜火災事件的「情緒漣漪」，3個處理共情心理方法減輕無力感｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
11月26日發生於大埔宏福苑的火災，無疑帶來了沉重的衝擊，不僅影響了直接受災者，更在社會層面激起廣泛的情緒反應。作為一名催眠治療師，我希望透過這篇文章，從身心靈及心理現象的角度，分享一些觀察與建議。探討如何在這樣的時刻中，照顧好自己的情緒，並尋找內在的平靜與力量。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
中銀香港(02388.HK)向大埔宏福苑受災居民捐款2,000萬元
香港大埔宏福苑發生嚴重火災事故，中銀香港(02388.HK)指將向火災災民捐款2,000萬元，是次捐款用於緊急救災及災後復原工作，為受災居民提供緊急經濟支援。中銀香港向不幸遇難的同胞致以深切哀悼，向傷亡者家屬表示誠摯慰問，向消防及救援人員致以崇高的敬意。 「中銀香港慈善基金」亦開設「大埔火災捐款專戶」（賬戶號碼：012-875- 21885970），用於接收市民捐款。有關捐款在籌集完成後將統一捐贈予香港公益金，專項用於支援此次事件中的受影響居民。 銀行服務方面，中銀香港將積極協助受影響客戶儘快恢復日常銀行服務的使用。對於未能出示身份證明文件、存摺或提款卡的客戶，該行將加快辦理銀行卡補發包括提款卡、信用卡及扣賬卡，並豁免相關補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的個別情況，本行將酌情處理其貸款，如提供延遲還款寬限期、豁免罰息和手續費等。對於定期存款提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。 中銀香港已於大埔區4家分行增派人手，並將延長本星期六(11月29日)的服務時間至下午5時，以支援受影響的客戶。該行會配合實際情況適時延長相關分行服務時間。中銀香港已設立24小時專線366AASTOCKS ・ 2 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 21 小時前
40人遇難 3人被捕 香港大埔火災一文速覽
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，造成重大人員傷亡。香港特區政府和社會各界正全力展開傷員救治、善後安撫等工作。鉅亨網 ・ 1 天前
宏福苑五級大火︱小米、騰訊、阿里、比亞迪等科技巨頭接連出手相助，上億港元捐款馳援香港
香港大埔宏福苑於 11 月 26 日下午發生五級大火，釀成嚴重死傷及財物損失，震撼本港及內地社會。 香港小米基金會指，已於 11 月 27 日上午緊急撥出 1,000 萬港元，專項用於受災居民的醫療救助、臨時安置及過渡期生活支援等項目。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，事故中造成 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會在過去約 6 年推動防火宣傳和教育，相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
中銀香港(02388)向大埔宏福苑受災居民捐款2000萬港元
德勤中國為大埔宏福苑火災捐100萬港元助力救援復原
德勤中國對昨日大埔宏福苑火災造成的多人傷亡深感悲痛,對所有受災人士致以慰問,衷心祈願所有傷者早日康復,受災人士早日渡過難關。為及時為受影響人士提供支援,德勤中國宣布首筆捐款100萬港元,用於受災人士的即時生活救助及後續復原相關支持。與此同時,德勤中國已準備就緒,將全力配合政府,根據社區實際需求,投入各項支援工作。作為扎根香港、與社會共榮共生的專業服務機構,德勤中國期望與專業服務及香港社會各界繼續同心攜手、團結協作,匯聚各方力量,同心協力,共克時艱。「我們向所有逆行衝鋒的消防員及前線救援人員致以最崇高的敬意,並將持續調動自身專業資源與力量,積極參與社區後續復元與重建工作,與香港社會共渡此次難關。」 (BC)infocast ・ 14 小時前
車路士社交網絡悼念大埔火災罹難者
【Now Sports】大埔宏福苑大火造成嚴重人命傷亡，世界各國都有報道該場慘劇，英超車路士亦在社交網絡送上哀悼。車路士的官方Facebook 專頁一向以英語為主要發佈語言，但在周四晚罕有地以全中文寫上悼念語句：「切爾西足球俱樂部全體成員與受香港新界大埔區嚴重火災影響的所有人同在。我們向所有罹難者家屬以及不幸殉職的消防員致以最深切的哀悼。」同時上載了一張全黑白色調的球會會徽，哀悼大埔宏福苑大火的罹難者。該貼文立即得到不少香港人的注意，短短1小時已有近400留言回應，絕大部分都以中文留言。有球迷深深感謝愛隊：「睇到自己心愛既球隊，做出呢個舉動。thank you form hk」、「謝謝車路士與香港人同在」，亦有其他英超球隊支持者現身支持：「雖然係另一隊嘅藍色球迷，我冇諗到Chelsea 都知道 hong kong 情況。BTW thx」、「香港曼迷表示感激」。相關貼文https://www.facebook.com/share/p/15STEZGaQcD/now.com 體育 ・ 11 小時前