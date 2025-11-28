失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去

香港大埔宏福苑發生嚴重火災事故，中銀香港(02388.HK)指將向火災災民捐款2,000萬元，是次捐款用於緊急救災及災後復原工作，為受災居民提供緊急經濟支援。中銀香港向不幸遇難的同胞致以深切哀悼，向傷亡者家屬表示誠摯慰問，向消防及救援人員致以崇高的敬意。 「中銀香港慈善基金」亦開設「大埔火災捐款專戶」（賬戶號碼：012-875- 21885970），用於接收市民捐款。有關捐款在籌集完成後將統一捐贈予香港公益金，專項用於支援此次事件中的受影響居民。 銀行服務方面，中銀香港將積極協助受影響客戶儘快恢復日常銀行服務的使用。對於未能出示身份證明文件、存摺或提款卡的客戶，該行將加快辦理銀行卡補發包括提款卡、信用卡及扣賬卡，並豁免相關補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的個別情況，本行將酌情處理其貸款，如提供延遲還款寬限期、豁免罰息和手續費等。對於定期存款提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。 中銀香港已於大埔區4家分行增派人手，並將延長本星期六(11月29日)的服務時間至下午5時，以支援受影響的客戶。該行會配合實際情況適時延長相關分行服務時間。中銀香港已設立24小時專線366

AASTOCKS ・ 2 小時前