於2026年1月1日下午與家人在西貢碼頭閒坐，在短短1-2個小時親見有4個家庭帶貓外出，遛貓共5隻，當中有人抱貓沒有貓繩、亦有人一次過遛兩貓，更有人放繩讓貓躺臥在長櫈上任由人觀賞與拍照。

當下的我百感交雜，回想家人去年失貓的經歷，貓主積極承擔錯失的責任，經歷了艱辛且漫長的兩個多月。當時我們歷盡艱辛，與義工們千辛萬苦地將Call Center帶回家，每次回想起內心只有無盡的感恩。

作為貓主家人，我明白到每個人都有自由與權利去管理自己的貓咪，亦有自由帶貓咪外出遛貓，只是很想提醒大家一件事是：

養貓未必懂得救貓

當面對走失貓時，貓主大多都感到徬徨無助，無比的自責與內疚，後悔自己的失誤，甚至痛恨自己當初遛貓的決定，當下只想盡快救回自己的貓，卻不懂如何救貓，包括去年的我們。

廣告 廣告

在此容許我分享一些救貓時

貓主要做的事項：

1. 在網上出失貓貼文，讓更多巿民幫手留意；

2. 在失貓附近張貼海報及請求貓義工、朋友親友鄰舍的幫忙，還要在失貓附近向商店、居民、清潔工人、保安和途人等查詢貓踪；

3. 失貓首幾天在附近用零食袋玩具叫貓，地毯式在失貓附近四處尋找；

4. 在失貓範圍開始set cam放糧水，最理想是早午晚都要放糧水和定時更換，如可以把握時間睇cam, 或在收工後至零晨通宵睇cam；

5. 如在1周後無發現便需擴大搜索範圍，在不同位置set cam放糧換糧水，起碼set 6-12個cam, 然後在每個位置早午晚放糧換糧水，並要盡快睇cam尋找貓踪，和要擴大貼海報的範圍；

6.當幸運地發現貓蹤，需持續幾日發現貓蹤便可以進入捕貓的階段；

7. 捕貓亦需要有策略，如何set籠和放糧換糧和人手的安排都有技巧，非一般人士能做到；捕貓可請貓義工幫手，因為一失手未必有下次機會；

8. 捕貓要有心理準備是可能要幾天通宵捕貓，尋貓之旅是過著非人的生活；

9. 在尋找的過程我們會遇到騙子，如何應對也需要份外留神，避免因尋貓心切而破財；

10.在尋找的過程中貓主與家人的心理質素是很重要，當中滿載盼望、失落、無助與挫敗感會圍繞著我們，如何調節心理狀態是相當重要。

有關尋貓技巧請到「喵喵支援站」Facebook多作了解，大家就會明白尋貓之路是相當艱巨，當然亦有幸運的例子是在短時間尋回貓，是相當幸運的事。

然而貓主未必一定能尋回貓咪，因為流浪在街頭或山上，貓咪面對的風險是我們預計不到，或許是颱風、寒冷或惡劣天氣、馬路上交通意外、野生動物如野豬、社區狗和蛇類等的風險。

故此，遛貓的人士要有心理準備有可能面對失貓的風險，因為我們無法預計街上有任何可能會發生的風險，上述對遛貓人士一些溫馨提示，倘若你願意承擔有可能走失貓的風險，亦願意付上一切的代價去救回自己的貓，當然遛貓人士是有自由和權利繼續遛貓，享受遛貓的樂趣，只是需要承擔風險背後的代價。

新一年祝願每隻貓咪幸福健康快樂，浪浪早日有家；有家的貓咪享受家中之樂。

The post 失貓家人的心聲與忠告（文：Chris） appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.