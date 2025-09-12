同志影展公屋案原告 Nick 獲獎：平權路未完
失蹤人口︱14 歲女童離開田心住所後一度失蹤 翌日下午尖沙咀被尋回｜Yahoo
【21:45 更新報道】警方已尋回失蹤女童。
警方表示，刁愷琰今日（12 日）在尖沙咀漆咸道南被尋回。她沒有受傷，案件沒有可疑。
【Yahoo 新聞報道】一名 14 歲女童昨（11日）在田心失蹤，警方呼籲市民提供消息。
警方指，14歲女童刁愷琰昨日（9月11日）上午離開位於美田路的住所後便告失蹤，其照顧者向警方報案。
刁愷琰身高約 1.65 米，體重約 70 公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿淺色短袖上衣、深色長褲、白色鞋及戴淺色鴨嘴帽。
警方呼籲，任何人如有該失蹤女童的消息或曾見過她，請致電 3661 1176 或 9689 6212 或電郵至 rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。
