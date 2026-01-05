夾公仔機放小動物捱轟 兒童遊樂場急撤下

【on.cc東網專訊】上海浦東新區一個商場內的兒童遊樂場，近日被發現有夾公仔機放了兔子等活體小動物，顧客質疑機器內不適宜動物長期生存。內媒周日（4日）引述商場回應指，涉事門店已將相關機器撤走。

位於LCM置匯旭輝廣場4層的湯姆熊歡樂世界門店內，有三台夾公仔機內放置了活體小動物。網傳照片顯示，三台娃娃機內分別放置了倉鼠、兔子、恐龍魚。有網民擔心，雖然搖桿區域和小動物活動區域隔開，抓夾並不會直接觸碰到動物，但機器的震動、聲響、燈光仍會對動物產生影響。

廣告 廣告

門店負責人強調，並不是直接夾取動物，夾公仔機也經過改造，隔離動物區與操作區，並安排專人看管飼養動物。商場則表示，已與品牌公司積極溝通，該門店正在整改，已將涉事夾公仔機撤走，動物則轉到辦公區飼養，並由專人看管。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】