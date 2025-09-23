健身型男如何成為影歌雙棲王！八木勇征的隱藏魅力誰能揭開！

球場到舞台的熱血轉身

嘿，聽說過八木勇征這號人物嗎？這位1997年5月6日出生的東京帥哥，身高180公分，O型血，簡直像從日劇裡走出來的男主角！⚽

小時候他是足球場上的小飛俠，靠著球技一路進名校，還考進大學。但大一時韌帶受傷，讓他跟足球暫時說掰掰，卻意外點燃了中學時的音樂夢！

2017年，他參加LDH的「VOCAL BATTLE AUDITION 5」，從3萬人中脫穎而出，搖身一變成為FANTASTICS from EXILE TRIBE的主唱！🎵

他在タウンワークマガジン聊過：「我超愛挑戰新東西，失敗也沒關係！」私下愛健身、聽音樂，還當過居酒屋小弟，超親民的經歷讓人好想幫他喊聲加油！

FANTASTICS的歌壇新星

八木勇征的音樂之路超帶勁！2018年，他跟FANTASTICS跑遍33個城市，搞了78場「夢者修行 FANTASTIC 9」巡迴，吸引7.5萬粉絲朝聖！

同年12月，團體用單曲《OVER DRIVE》正式出道，瞬間點燃歌壇！粉絲在X上嗨到不行：「ゆせ的歌聲直接唱進心裡！」「FANTASTICS有他真的無敵！」😍

他在スポーツ報知說過：「足球部的『不撓不屈』精神，讓我在舞台上更有力量！」這股熱血，讓他每次表演都像在點燃全場！

螢幕上的深情王子

2021年，八木勇征跳進演藝圈，在MBS的《美麗的他》跟萩原利久雙主演，飾演清居奏，那種內斂又深情的模樣，讓粉絲直接淪陷！😭

這部劇幫他拿下2022年ソウルドラマアワード亞洲明星獎，X上的留言炸開：「ゆせ的演技太戳心了！」「清居奏根本是夢中情人！」

2023年，他一口氣演了《不小心繼承了牛郎店》（Masato役）、《18/40》（麻生康介役）、《Hyena》（谷原樹役），每部劇都秀出不同魅力。日刊スポーツ誇他：「八木的表演自然又有爆發力，未來可期！」這傢伙，演技真的越來越會！

健身型男的時尚魅力

八木勇征可不只會唱會演，他還是個超會穿的健身型男！💪 2022年，他當上アクシージア「THE B MAISON」代言人，2023年又成為サマンサグローバル「Samantha Beauty Project」大使，時尚品味直接滿分！

他的Instagram（@yuseiyagi_official）有92.2萬粉絲，滿滿的肌肉照和帥氣穿搭，粉絲狂喊：「ゆせ這身材太犯規！」「顏值和身材我全都要！」

他在タウンワークマガジン分享：「健身讓我更有自信，也敢挑戰更多角色！」這份陽光能量，讓他在時尚圈也閃閃發光！

電影與舞台的多棲霸氣

八木勇征的電影表現一樣搶眼！2022年的《HiGH&LOW THE WORST X》他演硬派山口孫六，2023年的《美麗的他～eternal～》再演清居奏，感動到粉絲淚崩！

2024年他主演《矢野君的普通日子》，2025年還有《我們一生只能使用一次魔法》和《隣のステラ》兩部主演電影蓄勢待發！粉絲在X上超興奮：「ゆせ的電影我絕不錯過！」「他的螢幕魅力無人能擋！」🎬

他還挑戰舞台劇《戀愛中毒大作戰》和2025年的《平家物語 -平清盛-》，導演直誇：「八木的舞台能量真的驚人！」

席捲亞洲的粉絲熱潮

八木勇征的魅力早就衝出日本！2024年4月，他在台北舉辦首次海外單獨粉絲見面會「YUSEI YAGI 『O'ver』1st ASIA FAN MEETING」，Zepp New Taipei擠滿尖叫粉絲！

Instagram上滿是「ゆせ來台灣我哭了！」「請多來亞洲開粉絲會！」的留言。😘 他的1st写真集《CONTACT》（2023年4月）更是賣到缺貨，粉絲直呼：「這本書是我的心動收藏！」

2025年，他的《奇怪的搭檔》將與齊藤京子雙主演，X上的討論已經嗨翻：「ゆせ的新劇我要追爆！」

Japhub小編有話說

八木勇征從足球場上的熱血少年，到FANTASTICS主唱，再到電影舞台的超級新星，這人生簡直像熱血劇本！🌈 他的歌聲、演技和陽光笑容，每次登場都讓人超心動！

快去Instagram (@yuseiyagi_official) 和X (@yuseiyagi_1st) 追他的最新動態吧！Japhub小編最愛他在《美麗的他》的深情模樣，你最喜歡他的哪個角色？快來留言跟大家聊聊吧！