61歲奇洛李維斯與交往6年女友，以「接吻照」回應婚訊傳聞？曾是「世上最孤獨男人」，單身18年後終覓真愛

一張浪漫的接吻照讓奇洛李維斯（Keanu Reeves）與交往 6 年的藝術家女友 Alexandra Grant 登上熱搜。畫面中，兩人站在一片夢幻光影的裝置藝術前深情擁吻，氛圍滿滿，被外界誤以為是「婚照」。
Alexandra 事後親自澄清那不是婚禮照片，分享照片的目的只是為了感謝祝福他們的人，並與大家分享二人幸福的一刻。一句回應，既打破婚訊傳聞，也讓人見證這段低調卻真摯的愛情。
經歷孤獨與喪親
早在遇上 Alexandra 前，奇洛李維斯的人生經歷不少傷痛。三歲時父親離家；成名後，摯友 River Phoenix 因吸毒過世；1999年，他的女友 Jennifer Syme 懷孕至八個月卻不幸誕下死胎，兩人因此關係破裂。僅僅一年後，Jennifer 又因酒駕車禍不幸離世。
「世界上最孤獨的男人」
接連的喪親讓奇洛陷入長年的陰影之中，過去不幸的經歷讓他曾坦言：「悲傷從不會真正離開，這是多麽的讓人感到心疼。」多年來他選擇活得極度低調，一個人坐地鐵、不理會儀容、在街邊吃漢堡、默默捐款給流浪漢，因此被外媒形容為「世界上最孤獨的男人」。
遇見她之後 人生多了一道光
直到 2019 年，奇洛李維斯與藝術家 Alexandra Grant 攜手出席活動，才讓世人驚覺—男神也會被愛治癒。據聞兩人早在合作推出書籍時相識，長期的創作交流讓關係逐漸升溫。相差九歲的他們，舉手投足間充滿默契，毫無隔膜。
奇洛李維斯戀愛的模樣
他們的相處不需高調示愛，也沒有甜言蜜語，更多的是彼此尊重與陪伴。奇洛李維斯曾在訪談中透露，最幸福的時刻，就是和女友躺在床上聊天、大笑，那份平凡中的滿足，比任何鎂光燈下的時刻都來得真實。
從孤獨的靈魂，到學會擁抱愛的男人，大家都替奇洛李維斯感到由衷高興。雖然二人並未如外界所猜測般結為夫婦，但相信對奇洛李維斯而言，愛情的美好，不在於在眾人之下被見證，而在於日常裡的那份默契。也許經歷過失去，他才更明白—愛與被愛，是人生最溫柔的救贖。
