61歲奇洛李維斯罕見甜蜜放閃！與女友牽手溜冰兼深情擁吻，也許是大明星追求的安穩平凡
奇洛李維斯罕見甜蜜放閃！早前，與女友Alexandra Grant現身溜冰場，兩人牽手滑冰，畫面溫馨到爆。最後在璀璨聖誕樹前深情擁吻，甜度爆燈，讓粉絲忍不住尖叫！
Alexandra Grant事後在社群平台親自爆料：這場「溜冰約會」是奇洛李維斯主動邀約的！她還大方上傳兩人親吻照，甜蜜滿溢。事實上，這也不是他們第一次公開放閃—上次傳出婚訊時，Alexandra就曾上載出親吻照闢謠，當時她溫柔寫道：「只是想感謝祝福我們的人，並分享我們幸福的一刻。」一句話既化解謠言，又讓大家見證這段低調卻真摯的愛情。
遇見Alexandra之後，奇洛李維斯的人生彷彿多了一道光。他曾在訪談中坦言：「最幸福的時刻，就是和女友躺在床上聊天、大笑，那份平凡中的滿足，比任何鎂光燈下的時刻都來得真實。」這位曾被稱為「世界上最孤獨的男人」，如今擁有溫暖陪伴，讓全球粉絲都為他開心。
