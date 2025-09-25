結業潮2025｜屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業 旺角店9月底結業 店方：未能與業主達成合理新合約

香港拉麵界競爭激烈，面對無數過江龍名店，不少本地小店都奮力爭一席位。由屯門起家的「奇蹟拉麵」可算是其中突圍而出的一間，每次開門都大排長龍，大受「拉麵控」歡迎。其招牌清湯醬油拉麵獲網民大推，雖然2022年曾一度結業，其後店主於2023年捲土重來，在旺角重開新店，可惜，近日再次傳來結業消息。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業

「奇蹟拉麵」由屯門起家，開業短短一年已躍升為香港Top 5拉麵店之一，其招牌清湯醬油拉麵更被網民大讚「麵彈牙、肉嫩滑、湯底清甜」，更獲在Facebook群組「香港/日本 拉麵 關注組 / 分享群」的網友大推。近日店家突然於官方IG宣布，「由於本月底租約期滿，我哋未能與業主達成合理嘅新合約，奇蹟拉麵將於2025年9月30日正式結束營業。」店家亦藉此機會衷心感謝每一位客人一直以來的支持與陪伴。

廣告 廣告

屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業 旺角店9月底結業 店方：未能與業主達成合理新合約

每日店內熬製湯底

「奇蹟拉麵」以每日熬製的清湯及濃湯見稱，其中清湯醬油拉麵最為人熟知，其清甜湯底、彈牙麵條、嫩滑叉燒的組合是不少「拉麵控」的心頭好。值得一提的是，奇蹟拉麵旺角店開業時曾一度捲入「湯包風波」，有網民拍下印有「RAMEN FROZEN SOUP Q」字眼的紙箱照片，質疑湯底是否現成急凍。店方其後拍片澄清，該紙箱只是回收供應箱，強調無論清湯還是濃湯，均為每日店內新鮮熬製。店主亦曾解釋，過往屯門店因空間限制，需要於工場製湯，但旺角分店已可全程店內處理。隨着旺角分店即將結業，不少粉絲都大感可惜，期待日後「奇蹟拉麵」能另覓舖位再次回歸。

湯底是每日在店內熬製

沾麵

招牌湯底最受歡迎

圖片來源：Instagram@mirakuru_ramen、OpenRice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單

福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角

結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店

結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

食客網上插壽司郎張櫈污糟 反遭網民圍攻呢樣嘢

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？