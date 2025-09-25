貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
結業潮2025｜屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業 旺角店9月底結業 店方：未能與業主達成合理新合約
屯門起家的本地人氣拉麵店「奇蹟拉麵」2023年於旺角重開，惟日前宣佈旺角店將於9月底結業，即睇內文：
香港拉麵界競爭激烈，面對無數過江龍名店，不少本地小店都奮力爭一席位。由屯門起家的「奇蹟拉麵」可算是其中突圍而出的一間，每次開門都大排長龍，大受「拉麵控」歡迎。其招牌清湯醬油拉麵獲網民大推，雖然2022年曾一度結業，其後店主於2023年捲土重來，在旺角重開新店，可惜，近日再次傳來結業消息。
屯門起家「奇蹟拉麵」再度結業
「奇蹟拉麵」由屯門起家，開業短短一年已躍升為香港Top 5拉麵店之一，其招牌清湯醬油拉麵更被網民大讚「麵彈牙、肉嫩滑、湯底清甜」，更獲在Facebook群組「香港/日本 拉麵 關注組 / 分享群」的網友大推。近日店家突然於官方IG宣布，「由於本月底租約期滿，我哋未能與業主達成合理嘅新合約，奇蹟拉麵將於2025年9月30日正式結束營業。」店家亦藉此機會衷心感謝每一位客人一直以來的支持與陪伴。
每日店內熬製湯底
「奇蹟拉麵」以每日熬製的清湯及濃湯見稱，其中清湯醬油拉麵最為人熟知，其清甜湯底、彈牙麵條、嫩滑叉燒的組合是不少「拉麵控」的心頭好。值得一提的是，奇蹟拉麵旺角店開業時曾一度捲入「湯包風波」，有網民拍下印有「RAMEN FROZEN SOUP Q」字眼的紙箱照片，質疑湯底是否現成急凍。店方其後拍片澄清，該紙箱只是回收供應箱，強調無論清湯還是濃湯，均為每日店內新鮮熬製。店主亦曾解釋，過往屯門店因空間限制，需要於工場製湯，但旺角分店已可全程店內處理。隨着旺角分店即將結業，不少粉絲都大感可惜，期待日後「奇蹟拉麵」能另覓舖位再次回歸。
圖片來源：Instagram@mirakuru_ramen、OpenRice
