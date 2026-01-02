奇蹟！大埔宏福苑災場聖誕元旦再救出兩貓 主人：新年願望實現了

【動物專訊】奇蹟出現！大埔宏福苑五級大火災難令很多人和動物不幸喪生，亦有約80隻動物仍然下落不明，但事隔一個多月，奇蹟再次出現，愛護動物協會早前獲准在宏仁閣設置捕貓籠和攝錄機，結果分別在聖節節當日和今年第一日（昨日1月1日）都救到一隻貓，並已由貓主接回家。昨日獲救的貓貓，正是宏仁閣貓主羅太的愛貓「細佬」，她今日接回愛貓，十分激動和開心，形容：「今年的新年願望已經實現了！」

宏福苑大火至今一個多月，據統計至今發現519隻動物，當中368隻生還，151隻不幸離世，仍有約80隻動物下落不明。愛協今日表示，在聖誕前夕終於獲得批准，可以在宏仁閣擺放少量捕貓籠和攝錄機。聖誕節當日，真的有生還貓貓入籠，並即時送往愛協中心檢查，貓貓身體沒大問題，而主人已經將貓接回家。直到2026年第一日，愛協又成功捕捉到多一隻貓，貓貓未定驚，但已獲主人接回家。

愛協又表示，警方批准愛協在下星期於其餘五座大廈擺放捕貓籠，希望可以繼續找到更多仍然失蹤的貓貓。

昨日救起的貓貓，是本報早前曾報道宏仁閣貓主羅太的愛貓「細佬」，大火當日羅太兩隻貓「哥哥」和「細佬」在家中，其後哥哥由消防員救出，細佬不知所蹤。她一直不放棄，多次聯絡愛協、消防及警方，只希望有天能尋回細佬。

羅太今日收到愛協電話，著她去愛協青衣中心認貓，她趕到中心，確認那正是她日思夜想的細佬，她說：「真的很激動很開心，不用再提心吊膽擔心再也見不到他，今年的新年願望已經實現了！」

她形容，細佬檢查後身體健康，只是可能餓了一段時間而出現一點脂肪肝，細佬亦因為受驚，需要時間平伏情緒，現時已帶回家中和哥哥團聚，希望對細佬恢復有幫助。她又表示，細佬是在其他樓層獲救，估計是因為太肚餓而走到其他樓層尋找食物。

祝福其他未尋回的動物都平安，盡快尋回與主人團聚。

