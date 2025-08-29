奇蹟一瞬照瘋傳！日本最美公主現身大阪萬博

▲日本最美佳子公主（如圖）近日出席大阪萬博視察活動，一下車就甜美微笑向民眾打招呼，現場美照瞬間被瘋傳，網友大讚是奇蹟一瞬，還有人直呼：可以媲美橋本環奈。（圖／X@kenpy00）

[NOWnews今日新聞] 有「日本最美公主」之稱的秋篠宮家次女佳子公主，近日身穿白色圓點洋裝，手拿紅色小包出席關西大阪萬博視察活動，一登場便微笑向大家打招呼，甜美外貌再度引發高度討論，只見她甜笑的一幕被拍下後在網路上瘋傳，被大讚是「奇蹟一瞬」，還有人說佳子公主可以媲美「千年一遇美少女」橋本環奈。

佳子公主近日現身關西大阪萬博視察活動，造訪日本館、巴西館與秘魯館，體驗各國文化。由於當天正好是日本全國同步舉辦的《JAPAN FIREWORKS EXPO》煙火大會，現場因此湧入大批民眾想要親眼目睹佳子公主的美貌。而佳子公主下車後，先對工作人致意，接著為了面向民眾，還雙腳微開刻意橫移腳步，甜笑跟大家打招呼。

▲佳子公主（左）現身大阪萬博視察，美照被拍下後瘋傳，網讚可以媲美橋本環奈（右）。（圖／X@kenpy00、X@toyama_damashii）

佳子公主超美一幕瘋傳 網友：美到讓人窒息

而佳子公主甜笑這一幕直接被拍下後瘋傳，不只被說像橋本環奈，還有人說她與《羅馬假期》的奧黛麗·赫本也非常相似，紛紛大讚「她美到讓人窒息」、「照片真的太美了」、「她是日本最可愛的代表」等。

佳子公主行程滿檔 親自體驗傳統工藝

佳子公主當天行程非常多，在到日本館見證世界最大火星石後，還親手體驗了研磨出漆的傳統工藝；並親眼見識輪島漆器製作的直徑達1公尺的巨型地球儀《夜之地球 Earth at Night》。除此之外，佳子公主身為日本工藝會總裁，也對石川縣受災漆器職人表達了關心。

佳子公主討論度超高 搭飛機補眠竟被偷拍

佳子公主被稱為日本皇室最美成員，一舉一動都備受外界關注，還有粉絲幫她創粉絲專頁。而她日前出訪巴西，在搭飛機補眠時，竟被其他遊客偷拍，雖然美貌依舊，還被稱讚睡相跟洋娃娃一樣，但該遊客的行為還是被罵翻。只能說佳子公主的一切，都是外界關注的焦點。

資料來源：X

更多 NOWnews 今日新聞 報導

愛子公主形象大反轉！人氣狂衝超過堂姐佳子 愛用品牌價位超親民

真子當媽了！宮內廳證實美國產子「皇室首位外孫」親王送祝福

日皇室前公主小室真子「美國產子」 宮內廳冷漠0回應內幕曝