宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
奇門遁甲「眼皮跳占卜法」！到底是「左吉右凶」還是「左凶右吉」呢？，雲文子師傅教吉凶卦象逐個睇｜雲文子師傅
遇上眼皮跳時，都會馬上在擔心左右吉凶問題，到底是「左吉右凶」還是「左凶右吉」呢？雲文子師傅就來分享，原來吉凶是以男女之分，再以吉凶時辰占卦象，就可以簡單以整個眼皮任何位置跳動便計為應卦！
奇門遁甲眼皮跳占卜法
男士左眼皮跳為吉。右眼皮跳為凶。
女士左眼皮跳為凶。右眼皮跳為吉。
男女眼皮跳吉凶卦象如下，
子時（23：00～01：00）
吉：貴人來臨，人緣興旺。
凶：小人突襲，好事撲空。
丑時（01：00～03：00）
吉：得幸運之財，收到稱心禮物。
凶：破財，但可擋災。
寅時（03：00～05：00）
吉：發財機遇降臨，財運佳。
凶：倒楣事發生，破財。
卯時（05：00～07：00）
吉：新機會出現，充滿正能量。
凶：小心意外損傷。
辰時（07：00～09：00）
吉：文昌興旺，靈感創意無限。
凶：失眠，情緒低落。
巳時（09：00～11：00）
吉：桃花旺，異性緣佳。
凶：感情出問題爭執，小心分手危機。
午時（11：00～13：00）
吉：有好事喜事來臨。
凶：計劃／約會被取消。
未時（13：00～15:00）
吉：失而復得，運勢好轉。
凶：小心生病，壞事發生。
申時（15：00～17：00）
吉：得女性長輩、貴人助力。
凶：負能量，有阻滯。
酉時（17：00～19：00）
吉：受尊敬認可，名氣提升。
凶：口舌是非，被惡意批評。
戌時（19:00～21:00）
吉：得男性長輩、貴人助力。
凶：負能量，有阻滯。
亥時（21：00～23：00）
吉：工作順利，有好機會來臨。
凶：事業困阻，計劃無法展開。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
玄學天后雲文子師傅MasterCloud簡介2026
玄學天后雲文子師傅MasterCloud，自幼道法修煉，奇門遁甲風水大師Feng Shui Master，高功法師。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 (包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone(黑石集團)、UBS瑞銀集團、大豐銀行等)。出版「奇門遁甲」十多本著作。
榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。
IG: master_cloud_
Facebook: 雲文子
更多專欄文章：
女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅
農曆七月「這3個生肖」要避忌！鬼節鬼月鬼門開，盂蘭節7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避開｜雲文子師傅
六合彩復活節金多寶，頭獎一注獨中贏5,000萬！雲文子六合彩旺中獎升運秘笈：這4個生肖最旺財運、著咩顏色有利中獎？
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
朴寶劍公開高雄旅遊照！騎YouBike、抓惠利去晨跑重訪「寶劍樹」
朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著...styletc ・ 15 小時前
Coffee林芊妤大仔對妹妹關懷備至 大爆囝囝口頭禪：妹妹是全世界上最可愛的東西
林芊妤（Coffee）與圈外男友翟志榮於2018年結婚，並育有一子翟德彥（伯伯），相隔7年後 Coffee再次懷孕，雖然第二胎一度疑有第13條染色體異常（巴陶氏症）狀況Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 17 小時前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足
現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
女神KOL雪兒日本花火祭開燈打卡遭狠批「影衰香港人」 同霍哥同行曝光戀情？
大胃王網紅雪兒（Suet_e）經常拍片分享日常，早前佢分享到日本旅行，身穿浴衣現身熱海花火祭，更打卡拍下靚相。不過，有網民於Threads上載片段，指控雪兒當時於花火祭「全程開燈企起身拍片影相」，影響其他人觀賞花火祭，隨即引嚟網民直指雪兒「影衰香港人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 1 天前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 1 天前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅年輕王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 15 小時前
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人
來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...運動筆記 ・ 14 小時前
長輩急幫孩子找相親！劉嘉玲反問「為了延續你的血脈？」 犀利金句連發被讚爆
《一路繁花2》近日來到重慶沙坪公園，由劉嘉玲與葉童組成的「繁花團」擔任一日紅娘，與現場家長及單身男女交流擇偶條件、生育觀念等議題，呈現不同世代對婚戀觀的想法碰撞。姊妹淘 ・ 17 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 1 天前
錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo
錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。物業管理公司稱，經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃，並將退回已收取的第一期管理費予已付款業主，涉及逾 3,000 人。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
GD換上黑髮出席Chanel大騷帥到不科學！原來是呼應9年前出席大騷的香奈兒造型，彷如時光倒流
Chanel工坊系列2026剛在紐約完滿落幕， G-Dragon（權志龍）剛完成MAMA頒獎禮就飛到紐約現場看騷，他身穿黑色套裝，換上新的短髮造型，十分亮眼。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
伊雲斯辭去紅魔要職
【Now Sports】6月退役的曼聯前中堅伊雲斯，已卸任球會的租借及青訓主管一職。伊雲斯（Jonny Evans）今夏與曼聯約滿後宣佈掛靴，並且馬上在球會出任租借及青訓主管，但僅半年後便離職，據悉現時希望休息一段時間，陪伴家人，然後再考慮下一步的人生規劃。伊雲斯本身是曼聯青訓產品，職業生涯曾兩度效力紅魔；首個階段是從青年軍進入一隊起步，期間代表球會踢了近200場比賽，直至2015年離開。他脫「魔」後轉投西布朗，其後又加盟李斯特城，直至李城2023年降回英冠後，回到紅魔，兩季也上陣踢了43場比賽，經常在球隊中堅位置兵不夠用時，獲得前領隊坦夏委以重任。now.com 體育 ・ 6 小時前
人走茶凉｜巴菲特交捧前 巴郡操盤手跳槽
根據《CNBC》周一 (8 日) 報導，巴郡 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 宣布重大人事變動，在執行長巴菲特即將於今年底卸任之際，該集團投資副手及 GEICO 執行長康姆斯 (Todd Combs) 將離開公司，轉任摩根大通 (JPM) 新成立的「安全與韌性投資計畫」負責人。此一變動也引發外界關注，未來波克夏龐大股票持有部位將由誰接手。鉅亨網 ・ 1 天前