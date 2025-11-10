奈及利亞伊斯蘭組織爆內鬥 傳約200人喪生

（法新社奈及利亞卡諾10日電） 奈及利亞情報機構、民兵及聖戰組織消息人士今天告訴法新社，該國東北部對立的聖戰組織派系爆發衝突，導致約200人喪生。

奈及利亞伊斯蘭基本教義派組織「博科聖地」（Boko Haram）與遜尼派伊斯蘭極端主義團體「伊斯蘭國西非省」（Islamic State West Africa Province）武裝分子昨天在查德湖（Lake Chad）岸邊多貢契庫（Dogon Chiku）爆發衝突。

協助奈及利亞軍方的反聖戰民兵組織成員柯拉（Babakura Kola）告訴法新社：「根據我們掌握的傷亡情況，約有200名博科聖地恐怖分子在這場戰鬥中喪生。」