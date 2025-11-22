44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
奈及利亞再傳校園綁架案 天主教學校227名師生遭擄走
（法新社拉哥斯21日電） 奈及利亞官員今天表示，持槍歹徒在奈及利亞中部一所天主教學校綁架227名學生與教師，這是本週第2起明日張膽的校園綁架案。
奈及利亞基督教協會（Christian Association of Nigeria）發言人表示，從尼日州（Niger State）聖瑪麗學校（St Mary's School）遭擄走的215名學生全都是女生，另有12名老師也遭綁架。
奈及利亞是非洲人口最多的國家，隨著國內安全疑慮升高，鄰近的卡齊納州（Katsina State）與高原州（Plateau State）有關當局下令所有學校暫時停課以策安全。
尼日州政府關閉許多學校。總統提努布（Bola Tiubu）也取消國際行程，包括前往約翰尼斯堡參加20國集團（G20）峰會，以處理這場危機。在此之前，持槍歹徒曾於17日闖入奈及利亞西北部凱比州（Kebbi state）一所中學，綁架25名女孩。 這兩起綁架案以及西部一座教堂遇襲造成2人死亡事件，都是在美國總統川普威脅將對奈及利亞基督徒遇害事件採取軍事行動後發生的。
2014年，博科聖地（Boko Haram）聖戰士在波諾州（Borno State）奇博克（Chibok）綁架近300名女孩，其中一些女孩遭囚禁數年，奈及利亞至今仍餘悸猶存。
聖瑪麗學校位於尼日州阿格瓦拉地區（Agwarra）的帕皮里（Papiri）。當地天主教會在聲明中說：「武裝攻擊者」於凌晨1點到3點之間「闖入」學校，綁走學生、教師以及一名遭射傷的警衛。
奈及利亞基督教協會在聲明中說：「一些學生已經逃脫，由於學校必須關閉，家長開始來學校接回小孩。」奈及利亞基督教協會表示，遭綁人數為227人。
