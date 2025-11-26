珠海長隆飛船酒店買2送2
奈及利亞校園綁架案 24名女學生獲釋
（法新社奈及利亞邁杜古利25日電） 奈及利亞西北部凱比州（Kebbi state）州長的媒體幕僚今天表示，上週遭武裝攻擊者綁架的24名寄宿學校女學生已全數獲釋。
持槍歹徒本月17日闖入凱比州一所中學擄走25名女學生，其中一人不久後順利逃脫。當局表示，這起攻擊在瓜拉州（Kwara）和尼日州（Niger State）引發一連串模仿綁架事件。 奈及利亞總統提努布（Bola Ahmed Tinubu）樂見這些女學生獲釋，並呼籲安全部隊加強努力，營救其他仍遭囚禁的受害者。
提努布說：「我很欣慰，24名女孩全都找回來了。現在，我們迫切需要在脆弱地區部署更多兵力，以防綁架事件再次發生。我的政府將提供一切必要協助，來達成此一目標。」
在奈及利亞北部地區，大規模綁架勒索事件時有所聞，武裝團體經常以學校和農村社區為攻擊目標，綁架人質勒索贖金。
2014年，博科聖地（Boko Haram）聖戰士在波諾州（Borno State）奇博克（Chibok）綁架近300名女孩，其中一些女孩遭囚禁數年。
根據非營利機構武裝衝突地點與事件資料庫（ACLED），奈及利亞今年已記錄到42起針對學生的暴力事件，少於2024年的71起。
其中約40%的綁架案涉及勒索贖金。
聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）發言人阿爾赫坦（Thameen Al-Kheetan）在日內瓦對記者表示：「近來奈及利亞中北部地區大規模綁架事件激增，令我們感到震驚。」他敦促奈及利亞政府採取行動，遏止這些「卑劣攻擊」。（編譯：劉文瑜）
