奈及利亞綁架潮升溫 總統宣布全國安全緊急狀態
（法新社拉哥斯26日電） 奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）今天宣布全國進入「安全緊急狀態」，以因應過去1週造成數百人被擄的綁架潮。
提努布發布聲明表示：「這是一場全國性緊急事件，我們正加派軍警人力，特別是在安全狀況堪憂的地區。」
短短幾天內，奈及利亞各地的歹徒先後綁架了20多名穆斯林女學童、38名在祈禱的民眾、300多名天主教學校師生、13名在農場附近行走的年輕女性，另拐走10名婦孺。
提努布說：「鑒於新出現的安全情勢，我已決定宣布全國進入安全緊急狀態，並下令增加軍隊招募。」
週末期間，他已指示部分用於保護政要的警隊人員歸建執行一般警務，並命令再徵招5萬名新警力。
根據歐盟庇護署（EUAA）資料，在奈及利亞約37.1萬名警力中，超過10萬人原本負責保護政界人士與重要人士。
除了東北部持續16年的聖戰分子動亂，奈及利亞還長期受到治安不穩困擾，勒贖綁架案件頻傳。
奈及利亞境內第一起震驚全球的大規模綁架案發生在2014年，當時伊斯蘭基本教義派組織「博科聖地」（Boko Haram）於東北部奇博克（Chibok）綁走276名少女。
自此之後又發生了好幾千起綁架案，有些甚至未被通報。
奈及利亞風險顧問公司SBM Intelligence指出，「奈及利亞的勒贖綁架危機已整合為一個結構化、追逐利潤的產業」。
