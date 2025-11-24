奈及利亞50名兒童綁架後逃脫 38名信徒獲救

（法新社拉哥斯23日電） 一個基督教團體今天表示，奈及利亞一所天主教學校遭武裝份子綁架的300多名兒童中，至少有50人已經逃脫。同時，奈及利亞總統宣布，上週在另一起襲擊中被綁架的38名信徒獲救。

武裝份子21日襲擊尼日州（Niger State）聖瑪麗學校（St Mary's School），綁架303名學生與12名教職員，這是奈國史上最嚴重的集體綁架之一。

就在幾天前，鄰近的凱比州（Kebbi）一所中學也遭到武裝份子攻擊，25名女生於17日被綁架。

18日，一群槍手襲擊瓜拉州（Kwara）一間教堂。攻擊過程被錄影並上傳到網路，畫面顯示，禮拜儀式被槍聲打斷，信徒們四散奔逃，教堂外傳來尖叫聲。

奈及利亞總統提努布（Bola Tiubu）今天在其社群媒體帳號上表示，襲擊造成2人死亡，但38名被綁架的信徒後來被安全部隊解救。

另據報導，奈及利亞基督教協會（Christian Association of Nigeria）在一份聲明中表示，「我們收到一些好消息，50名（聖瑪麗學校）學生已經逃脫並與父母團聚。」