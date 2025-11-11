專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
36歲奚夢瑤與何猷君私下甜蜜拍拖照片曝光！「千億賭王媳」個性率真魅力：我嫁的是愛情，不是豪門
奚夢瑤與何猷君最近於香港逛街，女方挽著老公手臂甜蜜出遊，而且全無「富家」架子看來就是甜蜜夫婦，扭轉大家對「嫁入富門」的傳統印象！
現年 36 歲的奚夢瑤與 30 歲的何猷君於香港逛街時被網民「捕獲」，何猷君幫忙拿著戰利品，而奚夢瑤穿著針織冷衫及短裙宛如少女，沿途未有保鏢跟隨，甜蜜又樸實地過著幸福小日子。
奚夢瑤與何猷君於 2019 年登記結婚，先後誕下一子一女湊成「好」字，「奉子成婚」的姊弟戀曾備受外界質疑。除了實境節目上的自然互動獲得好評，二人日常帶同孩子到迪士尼出遊、在香港逛街平淡甜蜜，用行動證明平等的相處模式，就如奚夢瑤所指「嫁的是愛情，不是豪門」。
奚夢瑤家庭事業兩得意 「鉛筆長腿」宛如少女
奚夢瑤生於上海，畢業於東華大學服裝設計與表演專業，2010年開始參加四大時裝周的大騷，更成為「維密天使」並於 2018 年成為 Victoria’s Secret 的大中華區品牌大使，曾夥拍 Michael Kors 走上 Met Gala 的紅地毯，絕對是顏值與實力兼備的超模及時尚寵兒。
奚夢瑤婚後誕下一子一女成為「超模媽媽」，更獲得香港大學工商管理學碩士學位，專注家庭多年凍齡美貌及完美「鉛筆腿」毫無走樣。 2024 年慢慢復出登上時裝周並拍攝廣告，今年更參加米蘭時裝周展現「低調奢華」的富家超模魅力。
奚夢瑤的個性十分率真直爽，綜藝節目中經常看到奚夢瑤在「教訓」丈夫，而何猷君會低下頭乖乖「聽命」，可見奚夢瑤並沒有因對方「富家子弟」的身份而偽裝「溫柔體貼」。奚夢瑤的魅力不止於美貌，「大姐姐」般的零負評個性亦迷倒大家！
「我嫁的是愛情，不是豪門。如果沒有愛情，甚麼樣的豪門也不想進去。」 －奚夢瑤
