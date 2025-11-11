36歲奚夢瑤與何猷君私下甜蜜拍拖照片曝光！「千億賭王媳」個性率真魅力：我嫁的是愛情，不是豪門

奚夢瑤與何猷君最近於香港逛街，女方挽著老公手臂甜蜜出遊，而且全無「富家」架子看來就是甜蜜夫婦，扭轉大家對「嫁入富門」的傳統印象！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

奚夢瑤與何猷君於香港逛街被網民「捕獲」，盡展「老夫老妻」的甜蜜日常。（網絡圖片）

現年 36 歲的奚夢瑤與 30 歲的何猷君於香港逛街時被網民「捕獲」，何猷君幫忙拿著戰利品，而奚夢瑤穿著針織冷衫及短裙宛如少女，沿途未有保鏢跟隨，甜蜜又樸實地過著幸福小日子。

廣告 廣告

奚夢瑤與何猷君於 2019 年登記結婚，先後誕下一子一女湊成「好」字，「奉子成婚」的姊弟戀曾備受外界質疑。除了實境節目上的自然互動獲得好評，二人日常帶同孩子到迪士尼出遊、在香港逛街平淡甜蜜，用行動證明平等的相處模式，就如奚夢瑤所指「嫁的是愛情，不是豪門」。

奚夢瑤家庭事業兩得意 「鉛筆長腿」宛如少女

奚夢瑤生於上海，畢業於東華大學服裝設計與表演專業，2010年開始參加四大時裝周的大騷，更成為「維密天使」並於 2018 年成為 Victoria’s Secret 的大中華區品牌大使，曾夥拍 Michael Kors 走上 Met Gala 的紅地毯，絕對是顏值與實力兼備的超模及時尚寵兒。

奚夢瑤婚後誕下一子一女成為「超模媽媽」，更獲得香港大學工商管理學碩士學位，專注家庭多年凍齡美貌及完美「鉛筆腿」毫無走樣。 2024 年慢慢復出登上時裝周並拍攝廣告，今年更參加米蘭時裝周展現「低調奢華」的富家超模魅力。

奚夢瑤的個性十分率真直爽，綜藝節目中經常看到奚夢瑤在「教訓」丈夫，而何猷君會低下頭乖乖「聽命」，可見奚夢瑤並沒有因對方「富家子弟」的身份而偽裝「溫柔體貼」。奚夢瑤的魅力不止於美貌，「大姐姐」般的零負評個性亦迷倒大家！

「我嫁的是愛情，不是豪門。如果沒有愛情，甚麼樣的豪門也不想進去。」 －奚夢瑤

舒淇馮德倫罕見情侶裝，將《女孩》首映禮變大型耍花槍現場！幽默恩愛的夫妻相處模式：我以妳為傲

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

54歲「三太」樊亦敏分享泳衣照，不輸34年前選美狀態：我永遠都知道自己是靚女，演什麼也可以

郭富城60歲生日，方媛極速修身亮相天王生日派對！結婚8年仍甜蜜如初的天王夫妻愛情故事

Taylor Swift「E人愛情哲學」示範：大方展示訂婚巨鑽，不吝嗇肯定伴侶成為「最強愛情保鮮劑」