奚夢瑤甜蜜挽何猷君逛商場！豪門夫妻真實互動曝光 網讚：根本偶像劇日常​

近日，有網友在香港遇見奚夢瑤與何猷君夫妻，女方挽著老公的手臂邊走邊聊，舉止親暱自然，引發不少討論。當天奚夢瑤身穿白色毛衣搭配短裙，展現修長身材；何猷君則拎著購物袋，全程陪伴在側。兩人沒有保鑣隨行，網友形容「就像普通情侶約會」，由於奚夢瑤身高178公分、何猷君約170公分，兩人並肩而行的畫面也成為焦點。

這對夫妻從戀情初期的「奉子成婚」質疑，到如今以實境節目與日常互動逐漸獲得好評，兩人私下也常被拍到穿著休閒、在路邊攤用餐，展現樸實一面。奚夢瑤曾表示：「我嫁的是愛情，不是豪門。」夫妻關係之外，她與婆婆梁安琪感情亦佳，今年3月還被拍到一同逛街。兩人以自然、平等的相處模式，逐漸扭轉外界對「豪門婚姻」的刻板印象。

