Montblanc（萬寶龍）在香港推出全新電子產品 Montblanc Digital Paper，售價為 HK$6,900，將品牌標誌性的奢華書寫體驗帶入數碼世界。

Montblanc Digital Paper 的核心是 Montblanc Digital Pen，一支以經典的 Meisterstück（大師傑作）人體工學為藍本而設計的專用筆 ，因此在外觀上保留了標誌性三個金屬圓環和筆端上的 Montblanc 標誌等元素。書寫完成或暫時休息時，Montblanc Digital Pen 可以透過磁吸方式固定在正面小牛皮飾面或是機側，就如傳統筆記本一樣。

奢華電子書寫體驗 Montblanc Digital Paper 登場

為了重現真實的紙上書寫感，Digital Pen 配備了三款可替換筆尖 ，每款筆尖均模擬不同的紙張紋理 。配合 Montblanc Digital Paper 的高解析度電子墨水（E-Ink）顯示螢幕，以及螢幕表面的霧面處理，使用者能感受到如同在傳統紙張上書寫的真實觸感 。

Montblanc Digital Pen 的筆頂有著如同原子筆的按鍵式快捷鍵，用以一鍵開機、刷新頁面和開新頁面；筆桿有兩個可自定義的快捷鍵來配合個人需求。更妙的是 Montblanc Digital Pen 有震動回饋功能，能夠在特定功能下給予互動感。

Montblanc Digital Paper 內建多款筆記範本，也能透過手機 app 來同步文件，讓用戶可以在仿真文件上記下電子內容，而手寫筆記和標註文件都可以透過搜尋功能找回。

奢華電子書寫體驗 Montblanc Digital Paper 登場

掛上 Montblanc 品牌，Digital Paper 的設計和用料都體現了奢華感，機身主體採用大片金屬材質 ，側面飾有壓印了 Montblanc 標誌的小牛皮 。機身提供三種顏色選擇：漆黑魅影 (Mystery Black)、金色 (Elixir Gold) 和冷峻酷灰 (Cool Grey) 。另外還有加購的 Folio 皮革保護套配件，可能全套，售價為 HK$1,550 ，並提供當季色彩（如黑色、大地棕、灰色、墨藍色） 及個人化壓字服務 。

