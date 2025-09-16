奧地利八旬修女安老院「出走」 違教區命令重返修道院 IG分享彌撒日常變網紅｜Yahoo

奧地利八旬修女安老院「出走」 違抗教區命令返回舊修道院 IG分享祈禱、彌撒日常變網紅｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】奧地利薩爾斯堡（Salzburg）近日出現一宗「愛回家」事件。三名年逾八旬的修女從安老院「出走」，無視教區上級的命令，重返曾生活大半輩子的 Goldenstein 修道院，拒絕返回院舍，更開設 Instagram 帳號分享祈禱、彌撒等日常。事件引起爭議，支持者讚賞她們堅守家園的勇氣，教區則指，以三人的健康狀況無法獨自生活，堅持她們應回到安老院。

舊修道院已棄置 水電設施停用

三位修女分別是 88 歲的 Sister Bernadette、86 歲的 Sister Regina 及 81 歲的 Sister Rita，她們大半生都在 Goldenstein 修道院生活與服務，經營過當地的天主教女子中學。不過隨著修道院人數凋零， Goldenstein 在 2022 年被移交薩爾斯堡總教區與 Reichersberg 修道院管理。

在2023 年底三名修女被送往安老院舍，當時她們對外形容是被迫離開修道院。至今年 9 月初，她們決定「回家」，帶着簡單行李回到 Goldenstein 修道院，發現舊居已被棄置，水電設施亦已停用。

支持者送物資

修女們的支持者送來食水及發電機，協助她們度日，亦有她們的舊學生加入協助，安排日常物資，及家庭醫生的醫療支援。三人又開設 Instagram 帳戶@nonnen_goldenstein，短短十日已吸引逾 1.7 萬名追隨者。

修女們分享祈禱、用餐、彌撒等日常，包括在升降椅已被拆除的樓梯緩慢行走，親自通水管等，吸引世界各地媒體爭相追訪。事件在當地引起爭議，有人讚賞她們對信仰、家園和尊嚴的堅持，也有人擔心她們健康堪憂，應該回到安老院。

負責管理Goldenstein 修道院的Reichersberg 修道院長 Markus Grasl多次發聲明，形容修女的行為「完全無法理解」，強調修道院房間已無法居住，不符合護理需求，擔心修女「高估自己能力，隨時出現醫療緊急事故」。

上級教會：她們應回到安老院

Reichersberg 修道院 2022 年接管Goldenstein 時曾承諾，只要健康許可，修女可在此安享晚年。不過後來修女們曾因健康問題數次入院，Reichersberg 修道院最新對事件的回應，堅持修女們應回到安老院接受照護。

雖然修女們的未來去向未明，但在支持者幫助下，現時已恢復房間的水電設施，她們亦並堅決拒絕返回院舍，Sister Bernadette 強調，「與其死在那間老人院，我寧願在草地上迎接永恆。」

來源：CNN