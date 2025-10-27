尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
奧地利研究團隊成功展示全球首部核時鐘解開物理學常數之謎
一組來自奧地利的研究人員最近展示了世界首個核時鐘的成功運作。這項突破性的技術不僅展示了科學界在時間測量方面的最新進展，還為未來的科技應用開闢了新的可能性。核時鐘使用原子核的能量水平進行時間測量，理論上可以達到前所未有的精確度，這對於許多科學領域，包括物理學、天文學及導航系統等，都具有重要的意義。傳統的鈉原子時鐘雖然已經非常準確，但核時鐘的誕生將能進一步推動精確度的邊界，對於需要極高時間準確性的實驗和技術來說，這無疑是一個巨大的進步。
這種新型時鐘的工作原理基於核能級的變化，這些變化可以在極小的時間範圍內被檢測到。研究人員表示，與傳統的原子時鐘相比，核時鐘的誤差範圍可以減少到每年僅有幾秒鐘。這樣的精確度將使得科學家能夠更好地觀察宇宙中的微小變化，甚至可能對於研究暗物質和暗能量等未解之謎提供新的視角。此外，核時鐘的應用還可能影響到全球定位系統（GPS）和其他需要高精度時間同步的技術。
目前，這項技術仍在不斷發展中，研發團隊希望在未來幾年內能夠將核時鐘商業化，讓這項技術能夠廣泛應用於各個領域。隨著科學技術的不斷進步，核時鐘的出現可能會改變人類對時間的認識，並為我們提供更加精確的時間測量工具。這項研究的成功不僅展示了奧地利在科學研究領域的領導地位，同時也激勵了全球的科研人員進一步探索時間測量的極限。隨著這項技術的成熟，未來的時鐘可能會變得比我們今天所使用的任何設備都要精確，這將是科學史上的一個重要里程碑。
