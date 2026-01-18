奧地利阿爾卑斯山嚴重雪崩 五名滑雪者罹難 一周接連發生致命意外︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】奧地利阿爾卑斯山近日受大雪影響，雪崩風險顯著上升，導致多宗滑雪意外。位於薩爾茨堡附近的 Pongau 地區，昨日（17 日）接連發生 2 宗雪崩事故，合共造成 5 名在非指定滑雪道活動的滑雪人士死亡。

綜合外媒報道，其中一宗雪崩擊中一行 7 人的滑雪團隊，造成 4 人當場喪生，另有 1 人重傷。當地山地救援部門表示，事故於當日下午約 2 時接報，救援人員到場後在雪中尋獲死者及傷者。

救援部門同日較早前亦接報，約在事故發生前 1 個半小時，一名女性滑雪者在同一地區附近的高山開放地形遭雪崩掩埋，最終證實死亡。

早前接連發生致命事故

救援部門指，當日中午前後，Pongau 地區仍有其他雪崩紀錄，但未再造成傷亡。近期阿爾卑斯山區接連發生雪崩致命事故，周二奧地利滑雪勝地 Bad Gastein 發生雪崩，一名 13 歲捷克男童死亡。上周日，奧地利西部蒂羅爾州 Weerberg 滑雪場，一名 58 歲滑雪人士在雪崩中喪生。

鄰國瑞士亦發生同類事故，一名德國男子於周五在越野滑雪期間遭雪崩掩埋身亡，另有 4 人受傷。法國多個阿爾卑斯山滑雪勝地於上周末亦先後出現雪崩，造成 6 名滑雪人士死亡。