奧巴馬壽司被拒內幕曝光！ 數寄屋橋次郎38度醋飯秘密！

從濱松學徒到銀座傳奇

小野二郎1925年生於靜岡縣濱松，7歲就進日本料理店當小學徒，洗碗擦地練基本功，25歲轉戰壽司界。1965年，他在銀座高級商圈地下室開「數寄屋橋次郎」，10個座位，卻捏出全球美食地標。

米芝蓮2007年首度給3星，他成第一位獲獎壽司師，維持到2019年。NHK紀錄片《壽司夢》讓他爆紅，奧巴馬2014年訪日，安倍想訂位，他淡定拒絕：「額滿，晚點再來。」

後來總統吃到直誇「一生最佳壽司」，這排場誰比得上？想想他從鄉下小子到拒絕元首，這路走得像壽司飯一樣穩。👘

百歲還捏的「工作藥方」

生日當天，小池百合子送花籃，小野爺爺笑說：「不能天天去店，但100歲了還是要努力！」上月敬老節他放話：「再幹5年！」手雖不靈活，只伺候熟客，但精神抖擻。

兒子小野隆一透露，爸看113歲日本最老男新聞後說：「我再活13年，114歲沒問題。」秘訣？滴酒不沾、每天散步、飲食嚴格——早餐味噌湯、午晚壽司自製。

最愛鮪魚、小鰶魚、星鰻，訪談笑稱：「珍愛生命，才能長久捏飯。」2025年他雖減班，店裡還是滿座，預約排到半年後。誰知這工作狂，成了活廣告？💪

米芝蓮與健力士的雙料榮耀

小野二郎不只捏得好，還創紀錄！2019年93歲128天獲健力士「最老米芝蓮3星主廚」，打破自己紀錄。店雖2019年因「預約難」退出米芝蓮指南（米芝蓮新政不評預約艱難店），但聲譽不減，2025年TripAdvisor仍5星。

朝日新聞報導，他嚴選食材，每天清晨築地（現豐洲）挑魚，米飯溫度精準38度，醋飯配料一絲不苟。奧巴馬吃後安倍再訪，兩人合照成經典。小野爺爺說：「客人吃得開心，就是我的米芝蓮。」這種匠心，總讓人佩服到五體投地。🌟

粉絲的壽司朝聖熱

小野二郎的魅力，跨國界！X和IG滿是朝聖照，台灣粉絲在PTT美食版po：「排隊半年吃到，值！」香港食家在OpenRice評：「百歲爺爺捏的，入口即化。」

他不只賣壽司，賣的是「一生懸命」。2025年生日，店外排隊更長，熟客送花，媒體圍訪。小野笑說：「工作讓我年輕。」

想想從7歲學徒到百歲神，這堅持像他的醋飯一樣，酸甜剛好。誰說老了就歇？這爺爺，用捏飯證明人生無限捏！🍱

