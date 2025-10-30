屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
奧巴馬壽司被拒內幕曝光！ 數寄屋橋次郎38度醋飯秘密！
奧巴馬壽司被拒內幕曝光！ 數寄屋橋次郎38度醋飯秘密！
從濱松學徒到銀座傳奇
小野二郎1925年生於靜岡縣濱松，7歲就進日本料理店當小學徒，洗碗擦地練基本功，25歲轉戰壽司界。1965年，他在銀座高級商圈地下室開「數寄屋橋次郎」，10個座位，卻捏出全球美食地標。
米芝蓮2007年首度給3星，他成第一位獲獎壽司師，維持到2019年。NHK紀錄片《壽司夢》讓他爆紅，奧巴馬2014年訪日，安倍想訂位，他淡定拒絕：「額滿，晚點再來。」
後來總統吃到直誇「一生最佳壽司」，這排場誰比得上？想想他從鄉下小子到拒絕元首，這路走得像壽司飯一樣穩。👘
百歲還捏的「工作藥方」
生日當天，小池百合子送花籃，小野爺爺笑說：「不能天天去店，但100歲了還是要努力！」上月敬老節他放話：「再幹5年！」手雖不靈活，只伺候熟客，但精神抖擻。
兒子小野隆一透露，爸看113歲日本最老男新聞後說：「我再活13年，114歲沒問題。」秘訣？滴酒不沾、每天散步、飲食嚴格——早餐味噌湯、午晚壽司自製。
最愛鮪魚、小鰶魚、星鰻，訪談笑稱：「珍愛生命，才能長久捏飯。」2025年他雖減班，店裡還是滿座，預約排到半年後。誰知這工作狂，成了活廣告？💪
米芝蓮與健力士的雙料榮耀
小野二郎不只捏得好，還創紀錄！2019年93歲128天獲健力士「最老米芝蓮3星主廚」，打破自己紀錄。店雖2019年因「預約難」退出米芝蓮指南（米芝蓮新政不評預約艱難店），但聲譽不減，2025年TripAdvisor仍5星。
朝日新聞報導，他嚴選食材，每天清晨築地（現豐洲）挑魚，米飯溫度精準38度，醋飯配料一絲不苟。奧巴馬吃後安倍再訪，兩人合照成經典。小野爺爺說：「客人吃得開心，就是我的米芝蓮。」這種匠心，總讓人佩服到五體投地。🌟
粉絲的壽司朝聖熱
小野二郎的魅力，跨國界！X和IG滿是朝聖照，台灣粉絲在PTT美食版po：「排隊半年吃到，值！」香港食家在OpenRice評：「百歲爺爺捏的，入口即化。」
他不只賣壽司，賣的是「一生懸命」。2025年生日，店外排隊更長，熟客送花，媒體圍訪。小野笑說：「工作讓我年輕。」
想想從7歲學徒到百歲神，這堅持像他的醋飯一樣，酸甜剛好。誰說老了就歇？這爺爺，用捏飯證明人生無限捏！🍱
Japhub小編有話說
哇，聊完小野二郎，小編的壽司魂都燃起來了！百歲還捏，這工作藥方誰不服？如果你有銀座朝聖經，或想猜他114歲菜單，留言區聊～下次挖個不餓的日本傳奇，約定哦！
其他人也在看
越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖
在全球肥胖問題日益加劇的情況下，越南卻以其驚人的低體重過重比例而引發熱議，整體數據甚至遠遠低於同樣擁有低肥胖率的日本。到底越南人有什麼魔法，能在米飯和麵食為主的飲食中，依舊保持苗條身形呢？以下即揭開越南人4大秘密瘦身飲食習慣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
北角美食｜半世紀老字號新鳳凰餅店同區重開 招牌腿蛋包無加價 新增即食麵/紫菜包飯等
半世紀老字號麵包店「新鳳凰餅店」最近於同區重開，巧合的是現址K11 ATELIER地鋪的前身，正是小店當年創立時的舊址吉祥大廈，新鳳凰開業多年後該大廈被發展商收購重建，才搬到鰂魚涌站C出口旁繼續營業，想不到多年之後竟再回到舊址重開。Yahoo Food ・ 11 小時前
佐敦恆豐酒店自助餐限時人均$2XX起！豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，最平人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 6 小時前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 1 天前
火鍋放題2025｜19間任食火鍋優惠合集！酒店級放題/低至$78位/半價任食潮汕牛肉
火鍋放題最近熱爆全城，近有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算打包帶走，引來全城熱議，有放題店更反應超快推出「放題外賣盒」抽水。2025年有更多火鍋店加入戰場，推出各具特色的任食打邊爐放題，好像$78位半自助任食火鍋，又有無限時火鍋放題，這次合集集齊多間火鍋放題優惠推介，保證令你目不暇給，內文更附網上訂座優惠連結，即睇：Yahoo Food ・ 11 小時前
亞馬遜裁1萬4000企業職缺
（法新社巴黎28日電） 美國線上零售巨頭亞馬遜今天宣布，為精簡營運，將裁減1萬4000職缺，但未說明對哪些部門實施。亞馬遜（Amazon）在官方網站聲明中強調致力於「進一步簡化行政程序、移除階層、重新配置資源，以確保我們將投資放在核心策略上，放在對顧客現有和未來需求最重要的領域上，從而更為壯大」，並表示這次人力精簡是有關工作的延伸。法新社 ・ 1 天前
鮮娛糧︱袁文靜去東京旅行 和服Look獲正評
【on.cc東網專訊】應屆港姐季軍袁文靜打破港姐慣性傳統，自當選後獲得不少演出機會，先後拍攝中秋宣傳片及主持台慶綜藝《攻你上大學》，她在節目中施展廣東話Rap功，獲林盛斌封為「地球上最勁Rapper」。日前她趁放假到東京玩，在當地拍了一輯和服照，影到嘟嘴，近日剪東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
灣仔醉瓊樓 「死期」前「翻生」 業主願共渡時艱 11.5「爐火重燃」｜60年老字號 原定十月底結業
在灣仔開業逾六十年的老牌客家菜酒家「醉瓊樓」，於今年9月曾發布結業啟示，指受消費模式改變、經營成本上升等多重挑戰影響，計劃於10月底或之前結束營業，但同時表明「仍未放棄任何延續經營的可能」，若市場情況轉佳或獲業主合理支持，會再作公佈。閱讀更多：金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名醉瓊樓昨（29日）再發出新公告，以「爐火重燃」為題，表示「衷心感謝業主的理解與支持，願意共渡時艱」，並與業主商討可行方案，得以「在逆風中重獲生機」。醉瓊樓同時宣布，將於本周六至下周二（11月1日至4日）暫停營業進行內部維裝修，並由下周三（11月5日）恢復營業；整個11月晚市（下午6時後入座）推出全單九折優惠，答謝「知味人」的支持。 延伸閱讀: 彩雲邨 金鐘 灣仔 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 2 小時前
潘瑋柏瘦身秘訣曝光！直播狂吃肉+1招排水腫 網驚：一個月甩7公斤是真的
歌手潘瑋柏近日在新專輯直播中亮相，明顯消瘦不少。原來他靠著「高蛋白飲食」搭配排水方法，短短一個月就減下7公斤。粉絲發現他的飲食法並不複雜，只要「多吃肉、控制飯量」，還能適度享受碳水。姊妹淘 ・ 4 小時前
烏冬食譜｜卡邦尼烏冬 Carbonara Udon
講起卡邦尼，大家都會諗起意粉? 之前喺餐廳食過卡邦尼烏冬，於是試吓自己煮，味道好夾好好食呀? 更多食譜: ?Facebook page: https://www.facebook.com/istidiningtable ?Instagram: https://www.instagram.com/kiuu922/ 鍾意嘅請follow page 同比個like?大家嘅支持係繼續努力出post嘅動力?Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
川習會結束 川普：對中芬太尼關稅降至10%
（法新社空軍一號機上30日電） 美國總統川普今天表示，在韓國與中國國家主席習近平會談後，他已同意將對中國的芬太尼相關關稅調降至10%。法新社 ・ 5 小時前
楊冪出席活動零死角絕美狀態驚艷全場！起底「少女冪」螞蟻腰＋筷子腿十年不變的魔鬼自律法
極致的「份量控制」與「低GI」原則「螞蟻腰」、「筷子腿」一直是楊冪的標誌，這背後是她對飲食極其嚴格的把控。她曾公開表示自己對體重數字非常敏感，並奉行「吃到胖是自己對自己不負責」的原則。她的飲食哲學核心在於極致的「份量控制」與「低GI飲食」：少量多餐/七八分飽：...styletc ・ 4 小時前
黃百鳴爆《開心鬼》系列電影插曲幕後故事 因一事於唱片抽起袁潔瑩版本
著名電影人黃百鳴出品嘅「開心鬼」系列為80年代青春喜劇嘅代表作，從1984年嘅《開心鬼》，到後續《開心樂園》、《開心鬼放暑假》，再到1986年《開心鬼撞鬼》不僅票房大賣，更培養出一批新生代偶像，包括張曼玉、袁潔瑩和陳加玲。近日，黃百鳴邀請到袁潔瑩和李麗珍現身於個人YouTube頻道《百鳴歌》擔任嘉賓，兩位昔日開心少女直認當年有小摩擦，黃百鳴又爆電影插曲嘅幕後故事，表示當年因一事臨時換掉陳加玲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
稀土成中國撒手鐧 可能維持15年優勢
【on.cc東網專訊】中國月初發布稀土出口管制措施，美國總統特朗普隨後揚言加徵100%關稅，更一度威脅取消與中方領導人會晤計劃。外界估計，中國在稀土領域主導地位至少可維持10至15年，是撒手鐧之一，甚至可以堪稱屬最強王牌，收緊稀土出口規定目的是在中美經貿磋商中獲on.cc 東網 ・ 7 小時前
孫藝珍、唐綺陽「瘦成閃電」也是因為Pilates？「普拉堤＋抹茶」成為養生新熱潮，更是現代人追求的生活品味
Pilates 普拉堤 / 皮拉提斯成為近年都大熱運動之一，很多女明星都在跟隨的熱門運動，例如「美魔女」之一的孫藝珍、女團偶像 Jennie，連近日「瘦成閃電」的唐綺陽老師都有加入 Pilates 行列。做運動的同時，不少Gen Z 都會伴隨著喝抹茶，令這兩個熱門養生日常成為了「養生潮流」。大家穿著舒適的運動服，拿著一杯抹茶前往普拉提教室，為生活及身心帶來療癒平靜，更展現獨有生活品味！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
雙非子出生後腦癱 醫委會隔15年終止研訊 父母批不公平促致歉
一對內地父母16年前來港產子，兒子患腦膜炎致腦癱及四肢殘障，父母向醫委會投訴涉事醫生，研訊延誤15年後展開，卻因秘書處無法交代延誤原因而被終止。事主父親質疑是否公平，擬司法覆核並致信特首追討。社區組織協會批評公義未彰，認事件中為並非只有秘書處行政失職，指醫委會有責任監督，因此亦有失職，促14天內覆核決定。 內地婦am730 ・ 21 小時前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
沙烏地阿拉伯公布全球首座 Sky Stadium「天空球場」，斥資 10 億美元
隨著 NEOM Sky Stadium 亮相，沙烏地阿拉伯進一步鞏固其面向未來的全球願景。這座估計造價 10 億美元、破格的多功能場館，前所未見：將懸於沙漠地表上空 350 米（1,150 英尺），並直接嵌入「The Line」巨型城市計劃。HYPEBEAST ・ 7 小時前
直播靈接觸 ｜劉錫明揭塵封35年遠赴台灣之謎 ：唔可以喺香港係運
請來劉錫明擔任嘉賓，除唱歌做戲外，他竟然還曉算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明自言對上一次返娘家TVB，已經是7年前Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
Nothing Phone (3a) Lite 平價登場：簡化版透明設計和 Glyph 燈效
Nothing 主品牌旗下最平價的手機 Nothing Phone (3a) Lite 今日正式登場，它依舊有標誌性的透明設計和 Glyph 燈效，但兩者都經過了簡化以降低成本。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前