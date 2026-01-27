奧斯卡影帝影后賠率大公開 美國知名男星慘成超大冷門

【on.cc東網專訊】《第98屆奧斯卡金像獎》提名名單上星期公布，其中最多人談論就是「影帝后」的入圍名單。雖然頒獎禮3月先舉行，但已有美國博彩公司作「超前部署」預測今屆的賽前走勢。

「最佳男主角」方面，博彩公司認為《Marty Supereme》的美國男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）「贏面」最高達73％遠遠拋離其他對手。而僅次於添麥菲就是《一戰再戰》（One Battle After Another）的美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）。至於之前已於「金球獎」勇奪影帝的《The Secret Agent》巴西男星Wagner Moura就排第3「影帝熱門」，而《罪人們》（Sinners）的Michael B. Jordan與《藍月》（Blue Moon）的伊凡鶴基（Ethan Hawke）則不被看好，其中伊凡更成為「最大冷門」勝算僅得3％。

至於「最佳女主角」方面，預測走勢亦是「一面倒」。《哈姆尼特》（Hamnet）的愛爾蘭女星Jessie Buckley被博彩公司視為「超級奪標大熱」，勝算高達89％比起添麥菲還要熱門，而僅次於Jessie就是《If I Had Legs I’d Kick You》的澳洲女星露絲拜恩（Rose Byrne），最冷門就是首獲「奧斯卡」提名的《情感的價值》（Sentimental Value）挪威女星Renate Reinsve，她僅得1％機會奪今屆「奧斯卡」影后。

