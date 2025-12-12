21歲就拿過奧斯卡新人獎！ 蘆田愛菜6歲把全國哭到斷電！

當年那個6歲把全國哭到斷電的小女孩，現在已經在慶應讀大二了

你還記不記得2010年《MOTHER》播完那天，全家一起哭到衛生紙不夠用？那時候的蘆田愛菜才6歲，演技直接把大人甩幾條街。兵庫縣西宮出生，爸爸在銀行上班，媽媽當經紀人，從3歲拍廣告開始，她就沒停過。

現在21歲，身高大概150出頭，卻已經是慶應法學部政治系二年級生，社團還是曼陀林部長。興趣是讀書（15歲就破千本）、學外語、旅行，愛吃黃瓜跟歌舞伎揚げ，聽起來就像鄰家學霸，但這學霸偏偏還長得超正，這合理嗎🤣

廣告 廣告

從紅白最年少歌手到威尼斯藍裙仙女，她的成長速度直接開外掛

2011年跟鈴木福唱「マル・マル・モリ・モリ！」衝進紅白，當時才7歲，史上最年少紀錄到現在還沒人能破。2013年直接飛去好萊塢拍《環太平洋》，2019年天皇即位典禮穿和服讀祝詞，氣場穩到讓人想跪。

2025年更誇張，3月接紺野美沙子當UNDP親善大使，9月穿藍色單肩禮服走威尼斯紅毯，閃瞎一堆外國媒體。網友直接刷「子役的影子完全不見了，這已經是女神等級了吧」，我看了照片也只能說：對不起我輸了😭

今年她根本是瘋狂開工，戲劇電影CM全線爆炸

8月演24小時電視特輯《トットの欠落青春記》，把黑柳徹子年輕時演得活靈活現，收視跟口碑雙殺。

9月《俺ではない炎上》探討網路霸凌，11月細田守新片《果てしなきスカーレット》不只主演，還親自唱片尾曲，直接入圍威尼斯。

NHK《片想い》《藥屋のひとりごと》實寫版貓貓也是她，主持《博士ちゃん》從2019年做到現在還在續約，

CM更是接到手軟：SBI保險、鈴與物流、Amazon、ユーキャン新年篇、ACE行李箱，連《工作細胞》實寫都跟阿部サダヲ演父女。這行程表拿給30歲社畜看，當場會哭出來吧😂

網友看到她長大後的照片，留言區直接淪陷

雖然她本人沒開社群，但#蘆田愛菜 標籤永遠在燒。威尼斯那組紅毯照一出，推特直接被「綺麗すぎる」「時の流れ激しすぎ」「もう完全に女優顔」洗版。

大阪舞台挨拶她突然冒出一句關西腔「楽しんでいってやー」，台下笑到翻掉，香港台灣粉絲刷「快來我們這邊用台語說一次啦」。

還有一次上節目被問旅行必備，她掏出一包零食說「這個最重要」，全場笑噴，粉絲留言「永遠還是那個愛吃零食的小愛菜，太療癒了」。

她自己怎麼說？永遠雲淡風輕卻句句戳心

被問到怎麼看氣候變遷，她淡淡一句：「這幾年是決勝負的時候，我想為有光明的未來做點事。」

拍《果てしなきスカーレット》復仇角色時說：「我把自己最強烈的感情放進去了。」談到生活習慣：「每天一定要泡澡，不然會死。」（笑）

被問到時尚觀，她說最愛白T恤：「簡單最好，能把白T穿帥的人最酷。」聽完只想把這些話抄進筆記本，打算拿來當人生座右銘了🙈

現在的她，大學、演戲、環保三頭燒，還能笑得那麼甜

白天在慶應上課，晚上拍夜戲，週末飛去宣導環保，空檔還跑去種樹，最近又接了2027大阪万博的綠色項目，說要「把大家的關心再擴大一點」。

阿部サダヲ都忍不住誇：「現在的小孩演員，很多都是以愛菜為目標在努力。」她聽到只會害羞笑笑，然後繼續低頭背下一個劇本。這女孩，真的讓人又羨慕又服氣。

Japhub小編有話說

老實說，看著蘆田愛菜從6歲哭戲之神長到21歲的國際公主，我整個青春都被她陪著走過了。

現在她不只演技依舊炸裂，還多了一份溫柔又堅定的力量，感覺不管丟什麼角色給她都能輕鬆接住。

下次她如果真的來台灣香港開粉絲見面會，我一定第一個衝去排隊，因為能親眼看到這顆小行星繼續發光，真的太幸福了。愛菜，慢慢來也沒關係，我們永遠都在這裡看著你閃～✨