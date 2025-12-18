奧斯卡頒獎禮 2029 年起 YouTube 免費直播｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】由美國影藝學院主辦的奧斯卡金像獎，頒獎禮在 2029 年起將會改由 YouTube 免費直播。

YouTube 作為官方播放平台後，除了直播頒獎典禮外，亦會包揂紅地毯環節、幕後花絮以及州長舞會的獨家內容，現階段協議維持 5 年，在 2033 年到期。

過往超過半個世紀，華特迪士尼旗下的美國廣播公司（ABC）都擁有奧斯卡頒獎禮的播放權，現時其播放權只剩 3 年，在 2028 年終止，第 100 屆頒獎禮會於該年舉行。

廣告 廣告

今年 YouTube 在美國的收視份額創歷史新高，亦是美國收視率最高的串流平台。 9 月平台首次直播了 NFL 美式足球比賽，吸引了超過 1,700 萬觀眾。據《Hollywood Reporter》稱，分析師預計 YouTube TV 明年將成為美國最大的付費電視服務。截至今年 4 月，其訂閱用戶已達940萬人。

今年第 97 屆奧斯卡金像獎頒獎禮吸引了 1,970 萬觀眾，收視率略有上升，但比起高峰相去不少。頒獎禮的收視紀錄保持者是 1998 年，當年《鐵達尼號》橫掃各大獎項，吸引了超過 5,700 萬美國觀眾收看。