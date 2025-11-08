iHerb雙11優惠全網限時74折
奧班贏得川普同意 匈牙利向俄羅斯購油可免制裁
（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普今天在白宮會見匈牙利總理奧班（Viktor Orban），同意匈牙利繼續購買俄羅斯石油免受制裁。
這是奧班自川普再度執政以來首次訪問白宮。匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）盛讚雙方會晤「成果重大」。
西亞爾托在社群平台X表示：「美國全面、無限制地豁免對匈牙利石油與天然氣的制裁。我們感謝此一決定，它保障了匈牙利能源安全。」
川普先前表示，他會考慮對地處內陸的匈牙利網開一面，因為匈牙利所需石油必須依賴油管運送，這使得匈牙利嚴重依賴俄羅斯，儘管歐盟一直要求匈牙利擺脫。
川普對記者說，「你們也知道，他們（匈牙利）沒有海洋優勢。」
俄羅斯入侵烏克蘭，不過對於向俄羅斯施壓，奧班與歐盟其他成員經常意見相左。
奧班強調，俄羅斯的能源對匈牙利至關重要，「油管問題不是意識形態或政治問題。這是一個現實，因為我們沒有港口，」
歐盟成員之中，匈牙利是同時與川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）最親近的盟友，也曾提議雙方在布達佩斯舉行高峰會。
專家表示，奧班與川普的會面預計至少會為奧班帶來「象徵性」勝利。匈牙利明年春季將舉行大選，經濟停滯不前讓奧班面臨執政15年來，前所未有的挑戰。
美國先前已取消對奧班辦公室首長羅根（Antal Rogan）的制裁，並恢復匈牙利在免簽計劃地位。但川普對歐盟加徵的關稅，重創匈牙利以出口為導向的汽車產業，讓原本疲軟的經濟更形惡化。
奧班拒絕提供烏克蘭軍事援助，反對烏克蘭加入歐盟，他與歐盟在法律規定與其他問題方面屢有衝突。
其他人也在看
土耳其對以色列高官發逮捕令 控在加薩犯下種族滅絕
（法新社伊斯坦堡7日電） 土耳其今天以涉及種族滅絕為由，宣布就以色列在加薩發動的戰爭，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及多位以國政府高階官員發出逮捕令。土耳其一直是加薩戰爭最嚴厲的批評者之一，並於去年加入南非在國際法院（ICJ）控告以色列犯下種族滅絕的訴訟案。法新社 ・ 13 小時前
DNA之父華森97歲辭世 享壽97歲
（法新社紐約7日電） 美國生物學家華森（James Watson）本月6日辭世，享壽97歲。冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory）表示，華森在紐約州長島（Long Island）的安寧療護中心去世。法新社 ・ 15 小時前
特朗普稱美國不派員出席南非G-20峰會 萬斯據悉取消行程
【彭博】— 美國總統特朗普宣布，該國不會有任何官員出席本月晚些時候在南非舉行的二十國集團會議。Bloomberg ・ 21 小時前
南韓軍方：北韓發射不明彈道飛彈
（法新社首爾7日電） 南韓軍方表示，北韓今天發射至少一枚彈道飛彈。南韓合同參謀本部表示：「北韓向東海發射了一枚不明彈道飛彈。」法新社 ・ 1 天前
黃仁勳：Nvidia(NVDA.US)無計劃向中國出售Blackwell AI晶片
Nvidia(NVDA.US)行政總裁黃仁勳表示，目前未有積極與中國公司洽談出售Blackwell AI晶片，否認公司試圖重返全球最大晶片市場的猜測。 黃仁勳表示，Nvidia的產品能否重返中國市場將取決於中國的決定，期待中國政府改變政策，希望公司能夠再次服務於中國市場。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
黃仁勳抵台南參觀台積電工廠 稱沒向中國出售Blackwell晶片計劃
AI晶片龍頭輝達(Nvidia)行政總裁黃仁勳今日抵達台南時表示，輝達暫無向中國發貨的計劃，但期望未來能夠再為中國市場提供服務。這是黃仁勳今年第4度公開訪問台灣。他指此行是參觀台積電的晶圓廠，並參加台積電的運動會。 黃仁勳指，輝達目前沒有與中國公司洽談銷售Blackwell晶片，也沒有計劃向中國發貨。他們什麼時候想讓輝達產品回去服務中國市場，這取決於中國，又指他期待能夠再次服務中國市場。輝達仍被禁止向中國銷售AI晶片。上周的中美貿易協議並不包括批准輝達向中國客戶銷售Blackwell晶片，且特朗普政府官員已表明，目前暫不考慮批准。 (ST)infocast ・ 1 天前
重提白人農民遭屠殺指控 川普宣布抵制南非G20
（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普表示，美國官員將不會出席在南非舉行的20國集團（G20）峰會，並再次提出南非白人（Afrikaner）正遭到系統性「殺害與屠戮」的說法。川普曾在9月宣布，將由副總統范斯（JD Vance）代替他出席本月稍晚的這場會議，但他現在表示，美國代表將完全跳過這次峰會。法新社 ・ 13 小時前
據報美國將阻止Nvidia(NVDA.US)向中國出售全新AI晶片B30A
《The Information》報道，美國白宮已通知其他聯邦機構，不會允許Nvidia(NVDA.US)向中國出售為中國市場開發全新AI晶片B30A。 B30A是一款可以用來訓練大型語言模型的晶片，據悉，Nvidia已向多個中國客戶提供B30A的樣版，目前公司正在致力修改B30A的設計，希望美國政府能重新考慮放行。 Nvidia發言人表示，公司在中國競爭激烈的數據中心運算市場中並未有任何市佔率，因此沒有將B30A納入業績預測當中。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
【英超點將】卡斯美路成紅魔翻身關鍵
【Now Sports】曼聯取得久違了的連續4場不敗，數據顯示，巴西中場卡斯美路功不可沒，其狀態好壞，甚至主宰紅魔的得分能力。撰文：薄荷糖33歲的卡斯美路（Casemiro）固然不再年輕，為球隊跑足90分鐘的情況亦買少見少，但有他在陣的曼聯確是「判若兩隊」。單看2025/26年球季數據，沒有卡斯美路的曼聯，每31.54分鐘就有失球出現，但有他鎮守中場的時間平均每110.6分鐘球隊才失1球，數字竟達3倍之多，可見他為曼聯的防線帶來保護作用，強化了球隊的守備能力。與此同時，有他在陣時紅魔的攻擊力亦同樣增強，平均46.08分鐘就有1個入波，沒有卡斯美路支持的球隊，平均要爭戰69.4分鐘才有進帳。這個數據或許跟他以擅長傳，策動轉守為攻有關，卡斯美路每場比賽都有平均3.61次長傳成功交到隊友腳下，開季至今，只有5名英超中場的長傳成功率比他優勝。而且數據顯示該巴西名將亦受益於新隊友的來臨，今季8場正選上陣的比賽已貢獻3個入球。古亞、安保姆來投之後改變了紅魔中前場的面貌，卡斯美路墮後次數比之前幾季更少，相比之下，在對手半場贏得控球的次數增加，變相反映了球隊整體的球賽主宰能力強化不少。或許阿摩廉堅持的now.com 體育 ・ 17 小時前
蘇炳海涉洗錢案遭英國沒收資產 包括三具恐龍化石價值逾億 生於福建傳擁多國護照︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國當局在一宗追討涉嫌犯罪所得的案件中，沒收新加坡商人蘇炳海名下的多項高值資產，其中包括價值過億港元、距今約 1 億 5 千萬年的侏羅紀恐龍化石，成為案件焦點。Yahoo新聞 ・ 1 天前
歐陽妮妮公開杭州豪宅客廳 獲細妹娜娜送「6張梳化」
【on.cc東網專訊】台灣女星歐陽妮妮去年與男星張書豪盈兗結婚，並於同年12月31日誕下兒子「睦睦」，今年4月一家三口搬到杭州居住，最近還亮相綜藝《亂室英雄》。節目中，歐陽妮妮首度公開在杭州的豪宅，客廳空間相當寬敞，她還為兒子專門劃分了遊戲區，放置滑梯、圍欄、小東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
暗示Bomb Squad搞鬼？約賀：曼聯再無負能量
【Now Sports】曼聯後衛約賀暗示，領隊阿摩廉今夏的大清洗，有助建立球隊更團結的良好氛圍。阿摩廉致力重新建軍，簽下安保姆、古亞及錫斯高等新兵，並將加拿曹、華舒福、安東尼及海倫等難再爭奪正選或早有離心的舊將踢走，約賀（Leny Yoro）認為是曼聯要重振雄風的所需條件。「球員個性很重要，而球隊的氣氛也同樣重要。」這名後衛說：「我認為己隊這方面今年做得很好，引入的都是可為球隊帶來新景象的人，隊中不再有任何負能量。對我們來說，真誠和專注於球隊真的非常重要，只要跟所有人說話，有著一個良好關係，我認為對球隊來說就是最好。」他補充，球隊現在沒有分黨分派，只有一個共同朋友圈，大家都真誠相對，也指出今季毋須踢歐聯，反而對球隊有利：「從好的方面來看，我們有更多時間訓練，腦裡也有更多空間。所以，教練是同一人，只是結果會不同，所有球員都知道當取勝後，你接下來會有著一整周調整，現在賽程沒那麼緊張，不像去年那樣很容易被上一場的情緒牽動。」英超 熱刺VS曼聯Now TV 621台08/11 20:30直播Now TV 611台4K直播now.com 體育 ・ 15 小時前
破猜猜我是誰騙案拘5人 包括內地骨幹成員及16歲少女
【on.cc東網專訊】東九龍區警員於11月6至8日期間，展開代號為「紅杖」的執法行動，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕1名持雙程證來港的骨幹成員及4名本地負責收錢的傀儡，年齡介乎16至34歲，涉嫌與10宗在本年9至11月發生的「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉及金額共on.cc 東網 ・ 14 小時前
葛萊美獎入圍名單出爐 肯卓克拉瑪9項提名成大贏家
（法新社紐約7日電） 2026年葛萊美獎入圍名單今天出爐，今年2月一舉抱走5座獎項的饒舌歌手肯卓克拉瑪獲得9項提名，成為最大贏家。38歲的肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）今年2月以Not Like Us橫掃葛萊美，勇奪5獎；隨後又登上全球矚目的超級盃中場秀舞台，演唱多首代表作，成為樂壇焦點。法新社 ・ 9 小時前
中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片
（法新社法蘭克福7日電） 一家德國汽車零組件供應商今天指出，他們已獲准再次從中國出口安世半導體晶片。中國以禁止再出口安世半導體晶片作為回應，引發汽車製造商警告，因這些晶片是車載電子系統關鍵零組件，可能導致生產中斷。法新社 ・ 23 小時前
土耳其香水倉庫火災釀6死5傷
（法新社安卡拉8日綜合外電報導）土耳其官員表示，西北部一個工業城鎮的香水倉庫今天稍早發生火災，造成6人死亡、5人受傷。柯加里省（Kocaeli province）省長阿克塔斯（Ilhami Aktas）告訴國營的「土耳其廣播電視公司新聞頻道」（TRT Haber），消防員、救援隊和市政工作人員已控制了迪洛瓦西的香水倉庫的火勢。法新社 ・ 8 小時前
國際會議聚焦汞 多國同意2034年前停用汞齊補牙
（法新社日內瓦8日電） 多國代表7日同意，在2034年前逐漸淘汰在治療蛀牙時，使用含汞填充物。這場聯合國「汞水俁公約」締約國會議，在瑞士日內瓦召開，會議閉幕聲明指出，締約國「同意在2034年前停用含汞牙科填充物，對於減少汞汙染具有重大意義」。法新社 ・ 12 小時前
禮來與諾和諾德將下調減肥藥價格 換取美國政府三年關稅寬限期
【彭博】— 禮來和諾和諾德與特朗普政府達成協議，同意大幅降低其暢銷減肥藥的價格，以換取關稅減免和讓更多聯邦醫療保險(Medicare)患者獲得用藥機會。Bloomberg ・ 1 天前
歐洲央行執委Elderson稱部分經濟下行風險已緩解
【彭博】-- 歐洲央行執委Frank Elderson表示，雖然前景仍然難以預測，但該地區經濟面臨的一些風險已經緩解。這位通常很少就貨幣政策發言的官員指出，積極因素包括歐盟與美國達成關稅協議、美中貿易談判取得進展，以及中東地區停火。「如果你觀察經濟形勢，我們在年初所看到的一些下行風險已經緩解，」他周五在法蘭克福出席活動時表示。「我們認為，情況自9月會議以來變化不大。有些方面略有好轉。」歐洲央行上周連續第三次會議維持利率不變。在通膨受控且經濟繼續成長的背景下，市場預計未來幾個月不會出現重大調整。但官員們強調，形勢可能迅速變化。「當然，現在仍有很多不穩定性和不確定性，」Elderson說。「我們已經看到情況可能改變，有時變化非常之快。」原文標題ECB’s Elderson Says Some Downside Growth Risks Have EasedMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
杏林在線｜男人四十
【Now新聞台】男士踏入四十歲，身體內外也會開始產生變化，髮線後移、前列腺增生、疲倦乏力，這些是否也跟男士更年期有關？今集《杏林在線》請來皮膚科醫生，講解髮線後移的成因和治療方法，亦邀請泌尿科和內分泌科醫生，講解如何減低男士更年期患上前列腺增生的機會，讓男士人生下半場保持強健體魄。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前