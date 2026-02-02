奧莉維亞迪恩奪葛萊美最佳新人 Man I Need全球熱播

（法新社洛杉磯1日電） 英國靈魂樂創作女聲奧莉維亞迪恩今天奪得葛萊美最佳新人獎，她憑藉熱門流行單曲Man I Need，在國內外排行榜取得佳績。

奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）擊敗眾多競爭者，包括新生代創作歌手艾力克斯華倫（Alex Warren）、超人氣多國籍女團Katseye、TikTok紅人轉戰歌壇的艾狄森芮（Addison Rae）、流行獨立樂團瑪莉亞斯樂團（The Marias）、美國創作歌手sombr、英國歌手蘿拉楊（Lola Young）以及黎翁湯瑪斯（Leon Thomas）。

她在台上發言時感性說道：「我以一名移民後代的身分站在這裡。我是勇氣的產物，我認為那些（移民）前輩都值得被歌頌。」奧莉維亞迪恩在倫敦出生，父親是英國人，母親為牙買加－圭亞那混血。

26歲的奧莉維亞迪恩以慵懶磁性嗓音和流行靈魂樂曲風受到矚目，她在去年9月發行的第2張錄音室專輯The Art of Loving融合了復古靈魂與現代節奏藍調，細膩唱出愛的各種面貌 。

主打歌Man I Need成全球最熱播歌曲之一，Nice to Each Other和Lady Lady等其他單曲則以帶有爵士感的旋律，勾起懷舊情懷。

奧莉維亞迪恩最初是在影音平台YouTube發布翻唱作品，獨特嗓音讓她逐漸受到關注，為進軍樂壇打下基礎。

2019年推出一張EP後，奧莉維亞迪恩在疫情高峰的2020年夏天開著一輛黃色麵包車，對路邊駐足的陌生人唱歌。

她接著推出兩張EP，並在2023年發行首張完整專輯Messy，知名度也持續攀升。

奧莉維亞迪恩說，美國傳奇饒舌歌手蘿倫希爾（Lauryn Hill）、英國已故歌手艾美懷絲（Amy Winehouse）、美國「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）及美國創作才女卡洛金（Carole King），都為她的音樂靈感帶來啟發。（編譯：劉文瑜）