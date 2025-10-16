專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
奧運四金「活傳奇」 澳洲女泳將提特穆斯退休
（法新社雪梨16日電） 澳洲四屆奧運金牌得主「活傳奇」提特穆斯（Ariarne Titmus）今天宣布，即刻起從泳壇退休，坦言這是一項「非常艱難」的決定。
現年25歲的提特穆斯自巴黎奧運後便暫別泳壇，她過去曾表示計劃參加2028年洛杉磯奧運。
她在Instagram表示：「這是個艱難的決定，非常非常難，但我真的感到很滿意。我一直熱愛游泳，從小就是我的熱情所在。但是，在離開賽場的這段期間，我逐漸意識到生活中那些一直很重要的事，現在對我來說比游泳來得更重要，而這樣也沒什麼不好。」
「我原本一直打算再復出，我從沒想過巴黎會是我的最後一屆奧運。如果現在回頭看，我希望那場最後的比賽，自己能再好好享受一點。」
提特穆斯在東京及巴黎奧運兩度拿下女子400公尺自由式金牌，兩次都在被譽為「世紀之戰」的對決中擊敗美國名將雷德基（Katie Ledecky）。
她也因此成為自1964年費雪（Dawn Fraser）之後，首位在同一項目完成奧運連霸的澳洲泳將。
外界暱稱提特穆斯為「終結者」，她今年稍早將400公尺自由式世界紀錄拱手讓給加拿大新星麥金塔許（Summer McIntosh），但她仍保有女子200公尺自由式世界紀錄。
