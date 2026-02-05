奧運拳擊金牌克莉芙：賽前曾接受荷爾蒙治療

（法新社巴黎4日電） 奧運拳擊金牌得主克莉芙（Imane Khelif）接受媒體專訪時透露，她在2024年巴黎奧運前曾接受荷爾蒙治療以降低體內睪固酮濃度，但她重申自己並非「跨性別者」。

26歲的阿爾及利亞選手克莉芙在巴黎奧運女子66公斤級賽事中奪得金牌，但她在賽會期間捲入了一場性別爭議。

克莉芙在法國體育日報「團隊報」（L'Equipe）今天刊出的專訪中說：「我有女性荷爾蒙。而且人們不知道的是，為了比賽，我接受了荷爾蒙治療來降低我的睪固酮濃度。」

廣告 廣告

克莉芙證實她擁有SRY基因，這個基因位於Y染色體上，是男性性徵的指標。

她說：「是的，而且這是天生的。」她補充說，她「身邊圍繞著醫生，有一位教授在監測我…為了在達卡（Dakar）舉行的巴黎奧運資格賽，我將我的睪固酮濃度降至零」。

與同樣在巴黎奧運另一量級奪金的台灣選手林郁婷一樣，克莉芙發現自己陷入性別爭議的核心，引來了包括美國總統川普和「哈利波特」作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）在內的評論。

克莉芙說：「我尊重每個人，我也尊重川普。因為他是美國總統。但他不能扭曲事實。我不是跨性別女性，我是一個女孩。我從小被當作女孩撫養長大，我的村民們一直都認為我是個女孩。」

這位以參加2028年洛杉磯奧運為目標的拳擊手知道，她必須同意接受國際奧會（IOC）承認的「世界拳擊聯盟」（World Boxing）所規定的強制性性別檢測，並表示她已做好準備。

她說：「為了下屆奧運，如果我必須接受檢測，我會配合。我對此沒有任何問題。」

「我已經做過這個檢測了。我聯繫了世界拳擊聯盟，我寄給他們我的醫療紀錄、我的荷爾蒙檢測報告，所有東西。但我沒有收到任何回覆。我沒有躲藏，也沒有拒絕檢測。」

克莉芙表示，此事應由醫生和教授來「決定」，但她聲明：「我們都有不同的基因，不同的荷爾蒙濃度。我不是跨性別者。我的差異是天生的。這就是我。我沒有做任何事來改變天生自然的樣貌。這就是為什麼我無所畏懼。」