黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
奧運金牌拳手卡莉芙認賽前接受荷爾蒙治療 降睾酮水平以符合參賽資格 重申非跨性別人士︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】阿爾及利亞拳擊手卡莉芙（Imane Khelif）在接受法國體育報章訪問時透露，為符合比賽要求，巴黎奧運前曾接受荷爾蒙治療以降低體內睪固酮水平，並再次強調自己並非跨性別人士。卡莉芙在巴黎奧運女子拳擊 66 公斤級別奪得金牌，其性別問題在賽事期間引起廣泛爭議。
綜合外媒報道，現年 26 歲的卡莉芙表示，自己擁有女性荷爾蒙，亦曾在比賽前按醫生建議接受治療，以確保荷爾蒙水平符合規定。卡莉芙確認體內帶有位於 Y 染色體上的 SRY 基因，該基因與男性性徵相關，卡莉芙形容情況屬自然，並一直由醫生及教授團隊跟進健康狀況。她指，於達喀爾舉行的巴黎奧運資格賽期間，已將睪固酮水平降至零。
稱自己從小以女性身份成長
卡莉芙亦回應外界質疑，強調自己並非跨性別女性，並稱自己自小以女性身份成長，村中所有人一直視自己為女性。她表示，尊重外界不同意見，包括美國總統特朗普，但認為外界不應扭曲事實。
對於未來賽事安排，卡莉芙表示，明白若要參加下屆奧運，須接受世界拳擊總會要求的性別測試，對此並無抗拒。她稱，已主動聯絡世界拳擊總會，並提交醫療紀錄及荷爾蒙測試結果，惟至今未獲回覆，強調自己並無逃避檢測。
卡莉芙表示，相關判斷應交由醫學專家作出，並認為每個人基因及荷爾蒙水平各有不同。她指，自己從未試圖改變天生條件，對自身狀況坦然面對。
自巴黎奧運後，卡莉芙未有再出賽，原因是未完成新設的染色體測試而被禁止參加荷蘭一項賽事，目前正等候法國職業拳擊牌照。她形容，轉戰職業賽場屬合理發展，但同時仍以出戰洛杉磯奧運為目標，並希望成為首位成功衛冕奧運金牌的阿爾及利亞運動員。
The Big Bounce西九舉行 巨型充氣裝置污跡處處 在場小朋友：唔開心，隻襪污糟晒｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】標榜全球最大型彈跳體驗的《The Big Bounce世界巡迴香港站》今（6 日）起在西九文化區藝術公園大草坪舉行，稱有獲健力士認證的全球最大充氣城堡、全港最長充氣障礙賽道、體育主題充氣遊樂區等。惟《Yahoo 新聞》讀者反映，場區內充氣設施污跡處處，衛生情況令人擔憂。有參加者指，活動吸引不少小朋友進種，但有小朋友玩完表示「好唔開心，隻襪污糟晒」。
藥倍安心吹哨人鄭曦琳被捕｜快手涉黃遭罰 1.19 億人民幣｜鍾柔美承認說謊非 A0｜2 月 6 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 2 月 6 日星期五。廣東沿岸目前風勢微弱，但要注意一道冷鋒正向南移動，預計明早會橫過沿岸地區。明天本港氣溫初時約 19 度，下午天色明朗最高約 21 度，但明晚氣溫會顯著下降，市區最低跌至 16 度左右，新界再低一兩度。大家明晚外出記得帶備足夠外套！
22歲谷愛凌成冬奧2026焦點，備受爭議的體壇新星的堅定金句：落地當刻，我自覺是世上最強
短短數年，谷愛凌已成為世界知名的運動員，而她現在不過才22歲。2022年，在北京冬奧會上，年僅18歲的谷愛凌成為首位在單屆冬奧會上，包攬三枚獎牌的自由式滑雪運動員 ，也是自由式滑雪女子大跳台中，最年輕的奧運冠軍。隨著獎項而來的，是不同的時尚和商業合作，人紅也是非多，她的關注度必然延續至今屆冬奧。
巴士安全帶｜2018年大埔車禍獨立委員會專家：企位市區巴士不宜強制戴安全帶(湯偉圓報道)
【Now新聞台】運輸及物流局廢除強制巴士乘客佩戴安全帶的條文，將全面檢討及展開公眾諮詢。曾任2018年大埔車禍獨立檢討委員會的專家接受本台訪問，稱香港的市區巴士根本不適宜強制乘客佩戴安全帶，當年亦無作出這個建議。 強制佩戴安全帶的規定因為法例有技術不足，實施六日後煞停，面對坊間的批評聲音，政府曾解釋是2018年大埔車禍獨立檢討委員會的建議；運輸及物流局局長陳美寶「解畫」時，亦多次提及大埔車禍。2026年1月28日，運輸及物流局局長陳美寶：「就乘客佩戴安全帶的討論，也不是今天新增事務。大家最深刻印象的，當然是提到在大埔發生的嚴重巴士意外。」當年有份參與委員會的專家接受本台訪問，稱當時並無作出這項建議，指市區巴士有企位乘客經常上落，根本不宜強制佩戴安全帶。前倫敦運輸局巴士服務總監Mike Weston：「我個人並無建議或者提出要強制執行。以英國為例，長途巴士或校巴須佩備安全帶，但交通繁忙的市區巴士則沒有要求，部分原因是乘客頻繁上下車，而且乘客允許站立。我認為這項要求不適用於市區巴士，例如倫敦、香港、巴黎等地。」當局曾指，英國、澳洲等國家都有類似規定；專家解釋，倫敦的做法並非如此，又指在設有
一歲女童飲奶粉後嚴重腹瀉 涉回收批次的「能恩全護 2 號配方 7HMO 奶粉」 曾驗出致吐毒素︱Yahoo
【Yahoo健康】衞生署衞生防護中心今日（6 日）表示，正調查一宗懷疑致吐毒素中毒個案，涉及一名曾食用「能恩全護 2 號配方 7HMO 奶粉」的一歲女童。該名女童在停止食用相關批次的配方奶粉後，健康狀況已經好轉，目前並不需要入院接受治療。當局呼籲市民應立即停止讓嬰幼兒食用正在進行預防性回收的奶粉批次，同時提醒全港醫生務必留意相關病例。
哈佛醫學院：醫療 AI 實際工作頻失準 未能理解現實環境 應改善設計應對跨專科、族群需要︱Yahoo
【Yahoo健康】醫療人工智能近年發展迅速，從病歷摘要、臨床問答到輔助決策，相關技術在研究與測試環境中屢創佳績。然而，真正進入醫院與診間後，許多醫療 AI 系統卻未能如預期般穩定發揮作用，甚至在關鍵時刻出現誤判。哈佛醫學院研究團隊指出，問題並不在於模型不夠「聰明」，而在於它們未能理解與回應真實世界中的複雜情境。
作為香港地標主題樂園之一，香港海洋公園除了有刺激的機動遊戲設施，還可以近距離欣賞到大量稀有陸上及海洋生物，無論大人小朋友也一樣開心。近年海洋公園更迎來香港首對港產龍鳳胎大熊貓：姐姐「加加」與弟弟「得得」，在本港掀起一股熊貓熱潮，吸引一眾熊貓粉絲入園跟牠們見面，還有與Sanrio合作的「蔚藍海洋之旅」活動陸續登場，一於入場玩個夠！
英超人物 ｜鐵人占士米拿 由每週70英鎊 24年後逼近歷史紀錄
現年40歲的占士米拿，只要在星期日代表白禮頓出戰水晶宮，便會追平英超歷史最多上陣紀錄。他將會與加利·巴利並列，以653次英超上陣高踞榜首。
演唱會走數風波爆羅生門 譚嘉儀被「主辦人」發聲明怒轟扮苦主
歌手譚嘉儀於2024年假演藝學院舉行一連三場首個演唱會《Be With You演唱會2024》，事隔一年多，日前竟爆出拖糧風波。為演唱會負責和音的歌手Kasey Pong，於社交平台指演唱會團隊至今仍未收到酬勞，指主辦方一直不出糧，深感無助。譚嘉儀早前大爆自己都是苦主：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到6位數演出費，完全冇收過。」
長和賣港口｜丘應樺召見巴拿馬駐港總領事 對法院裁決表達強烈不滿 批巴方自毀國家信用｜Yahoo
長和賣港口事件，巴拿馬最高法院上周裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC）營運的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約違憲。中國政府和香港政府早前已對裁決表達不滿，商務及經濟發展局局長丘應樺昨日（6 日）再次召見巴拿馬駐港總領事，重申對裁決的強烈不滿和反對。
C朗牛一收沙超聯警告：咪多事！
【Now Sports】隨著沙超聯官方出聲明警告，效力艾拿素的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度在一個關係緊張的氛圍中，度過了其41歲生日。2月5日是基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的生日，而這位永不言退的41歲球星，最近因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）的資源分配不公，沒有強化艾拿素的陣容，反助同樣持股75%的爭標對手希拉爾引入賓斯馬，傳出罷踢周一對艾利雅德的比賽。對於C朗引起的爭議，沙超聯也不讓步，周四所發的聲明，先這樣澄清：「沙特職業聯賽的架構，遵循一個簡單的原則，就是所有球會在相同的規則下獨立營運，各球會擁有自己的董事會、管理層和足球管理團隊。引援、支出和戰略決策均由各球會自行決定，但須遵守旨在確保聯賽可持續發展和競爭平衡的財務框架內......」隨後，發言人更直接開名，警告C朗不容干預足球以外的事務：「自加盟艾拿素以來，基斯坦奴朗拿度一直全心投入當中，像任何一位頂級球員一樣，他渴望勝利，但任何個人無論多重要，都無權決定其所在球會以外的事務。」C朗周三已回到艾拿素的訓練場復操，但未知這份聲明發出後，有否影響C朗慶生的心情，以及會否在周五對伊蒂哈德時落場比賽。
椰棗汁｜網傳椰子汁有毒？印度尼帕病毒元兇其實係椰棗汁！一啖隨時致命 染疫恐腦炎昏迷
近期計劃去印度或東南亞旅遊的朋友要注意！印度西孟加拉邦爆發致命的 「尼帕病毒」（Nipah Virus） 疫情，這種病毒極度危險，致死率可高達40%至75%，且目前無藥可醫。香港衞生署已宣佈加強對來自相關地區旅客的健康篩查。網上流傳要小心「天然椰子汁」，但其實真正的高危飲品是另一款「椰棗汁」！即睇內文了解病毒傳播途徑及4大保命貼士。
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
控波蘭議長侮辱川普 美國大使宣布斷絕往來
（法新社華沙5日電） 美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）今天表示，在波蘭國會議長被指控侮辱美國總統川普後，美國大使館與他「將不再有任何往來」。他後來在X上補充說：「我一貫尊重美國作為波蘭的關鍵夥伴…因此我遺憾地接受羅斯大使的聲明，但我不會在這些對波蘭人民至關重要的根本問題上改變立場。」
羅浮宮劫案︱歐珍妮皇冠被壓扁 缺 1 金鷹僅失 10 顆鑽石 館方稱可全面修復︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國羅浮宮表示，去年 10 月遭盜竊的法國皇后歐珍妮（Eugénie）皇冠，雖然在逃走途中跌落並被壓扁，但整體「幾乎完整」，可在毋須重建的情況下全面修復。
「寧被榨乾也要回歸！」馬斯克親點華人戰將段鵬飛 操掌FSD與Robotaxi命脈
特斯拉 (TSLA-US) （Tesla）近日傳出重大人事變動。根據社群平台 X 及領英（LinkedIn）最新資訊顯示，特斯拉已正式提拔 FSD V14 與 Robota
阿曼會談後立刻出手 美制裁伊朗石油出口、鎖定14船隻
（法新社華盛頓6日電） 美國與伊朗於阿曼（Oman）結束一天間接會談後不久，美方今天宣布新的制裁措施以遏制伊朗石油出口，包括鎖定14艘船隻。美國國務院表示，將下令阻斷任何與14艘被指用於運輸伊朗石油船隻的交易，包括懸掛土耳其、印度及阿拉伯聯合大公國旗幟的船隻。
周嘉洛自爆與陳瀅少見面 關係疑降溫：自己現時係單身
現年30歲嘅周嘉洛，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》廢青「金城安」一角成功入屋，「升呢」擔任古裝喜劇《痞子殿下》男一，更與女神陳瀅因拍攝該劇而結緣
金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲 事業陷雙重危機
近日，韓國男星金宣虎拍攝電視劇的花絮畫面引發討論。在這個片段中，他疑似在和女演員對戲時出現生理反應，加上最近韓媒報導他透過家族公司逃稅，雙重爭議接連曝光，導致他的演藝工作受到影響，部分代言暫停，新戲也傳出遭抵制。