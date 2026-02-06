奧運金牌拳手卡莉芙認賽前接受荷爾蒙治療 降睾酮水平以符合參賽資格 重申非跨性別人士︱Yahoo

卡莉芙在巴黎奧運女子拳擊 66 公斤級別奪得金牌。 (Photo by Aytac Unal/Anadolu via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】阿爾及利亞拳擊手卡莉芙（Imane Khelif）在接受法國體育報章訪問時透露，為符合比賽要求，巴黎奧運前曾接受荷爾蒙治療以降低體內睪固酮水平，並再次強調自己並非跨性別人士。卡莉芙在巴黎奧運女子拳擊 66 公斤級別奪得金牌，其性別問題在賽事期間引起廣泛爭議。

綜合外媒報道，現年 26 歲的卡莉芙表示，自己擁有女性荷爾蒙，亦曾在比賽前按醫生建議接受治療，以確保荷爾蒙水平符合規定。卡莉芙確認體內帶有位於 Y 染色體上的 SRY 基因，該基因與男性性徵相關，卡莉芙形容情況屬自然，並一直由醫生及教授團隊跟進健康狀況。她指，於達喀爾舉行的巴黎奧運資格賽期間，已將睪固酮水平降至零。

卡莉芙強調自己並非跨性別女性。(Photo by Aytac Unal/Anadolu via Getty Images)

稱自己從小以女性身份成長

卡莉芙亦回應外界質疑，強調自己並非跨性別女性，並稱自己自小以女性身份成長，村中所有人一直視自己為女性。她表示，尊重外界不同意見，包括美國總統特朗普，但認為外界不應扭曲事實。

對於未來賽事安排，卡莉芙表示，明白若要參加下屆奧運，須接受世界拳擊總會要求的性別測試，對此並無抗拒。她稱，已主動聯絡世界拳擊總會，並提交醫療紀錄及荷爾蒙測試結果，惟至今未獲回覆，強調自己並無逃避檢測。

卡莉芙表示，相關判斷應交由醫學專家作出，並認為每個人基因及荷爾蒙水平各有不同。她指，自己從未試圖改變天生條件，對自身狀況坦然面對。

自巴黎奧運後，卡莉芙未有再出賽，原因是未完成新設的染色體測試而被禁止參加荷蘭一項賽事，目前正等候法國職業拳擊牌照。她形容，轉戰職業賽場屬合理發展，但同時仍以出戰洛杉磯奧運為目標，並希望成為首位成功衛冕奧運金牌的阿爾及利亞運動員。