奧雅納勇奪綠建領導先鋒大獎表現超卓

環保建築大獎2025囊括13殊榮

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月17日 - 奧雅納於2025年環保建築大獎中囊括13項殊榮，彰顯其於可持續發展領域的行業領導地位。奧雅納更憑藉卓越表現、前瞻視野及對構建更可持續、更具韌性建築環境的長期貢獻，榮獲備受矚目的「綠建領導先鋒大獎（顧問公司）」。





香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪(中)向奧雅納團隊頒發「綠建領導先鋒大獎(顧問公司)」。



奧雅納的獲獎項目涵蓋「新建建築」、「既有建築」、「研究及規劃」以及「建築產品與科技」等多個類別的公用、商業與住宅項目——包括已落成及興建/設計中項目。此外，奧雅納在低碳設計、建築管理系統、碳中和策略、樹木除碳研究等方面均獲得專業肯定。



數十年來，奧雅納持續推動香港及大灣區可持續發展議程。跨領域專業團隊融合工程、科學、規劃、數位技術與諮詢顧問服務——積極推動低碳設計、技術創新及城市韌性方案，並於綠色建築實踐方面展現影響力。作為公、私營領域客戶的可靠合作夥伴，奧雅納運用全球經驗與本地洞察，應對複雜挑戰，支持面向未來的長遠發展。



評審團指出，奧雅納自2019年率先承諾淨零排放，並制定具遠見的2040碳減排目標，展現堅守原則的決心。公司憑藉在沿海城市氣候風險的專業，融合科學、工程及金融洞見，為政府決策提供支援。奧雅納的影響力遍及全球，推廣香港綠色建築，同時投放資源培育下一代環保人才。透過雙重重要性評估及全生命周期分析，奧雅納不僅設計建築，更為城市構建具韌性、公平且長遠的可持續願景。



奧雅納東亞區總裁楊詠珊表示：

「這些獎項反映了客戶對我們的信任，以及團隊跨領域的創新精神。我們將繼續推動低碳解決方案、智慧科技及以人為本的設計，為香港及大灣區塑造更宜居、更具氣候韌性的城市。憑藉我們的專業、創新思維及對可持續發展的堅定承諾，期望助力社會加速邁向淨零未來，同時培育新一代可持續發展領軍人才。」



除「綠建領導先鋒大獎（顧問公司）」外，奧雅納亦在以下項目榮獲大獎：啟德體育園、The Henderson、利園八期、中九龍繞道（油麻地段隧道）行政大樓、建築署碳中和策略性框架及低碳建築設計工具，以及AI 驅動的建築管理系統。



此外，奧雅納亦在六個項目中獲得優異獎，包括：中電新總部大樓、土瓜灣道 70、明華大廈重建計劃第二期、啓德發展區新增區域供冷系統、香港樹木除碳能力研究以及南豐集團辦公室。值得一提的是，The Henderson和中電新總部大樓分別獲得綠色金融特別嘉獎及聯合國可持續發展目標特別嘉獎。



2025年環保建築大獎由香港綠色建築議會與環保建築專業議會攜手舉辦，旨在表彰業界在邁向碳中和及引領可持續城市創新發展的卓越貢獻。



奧雅納獎項一覽





先鋒大獎

綠建領導 (顧問公司)

奧雅納







大獎

新建建築 (已落成商業項目)

The Henderson



*同時獲得綠色金融特別嘉獎

新建建築 (已落成公用項目)

中九龍繞道（油麻地段隧道）行政大樓

新建建築 (已落成公用項目)

啟德體育園

新建建築 (興建及/或設計中商業項目)

利園八期

建築產品及科技

AI 驅動的建築管理系統

研究及規劃

建築署碳中和策略性框架及低碳建築設計工具







優異獎

新建建築 (興建及/或設計中公用項目)

設計-建造-營運在啓德發展區新增的區域供冷系統

新建建築 (已落成商業項目)

中電新總部大樓



*同時獲得聯合國可持續發展目標特別嘉獎

新建建築 (興建及/或設計中住宅項目)

土瓜灣道 70

新建建築 (興建及/或設計中住宅項目)

明華大廈重建計劃第二期

既有建築 (室內設計)

南豐集團辦公室

研究及規劃

香港樹木除碳能力研究







關於奧雅納

奧雅納立足粵港澳逾45年，於香港、澳門、深圳和廣州均設有常駐辦公室。我們將全球經驗與本地實踐相結合，在這一地區構建了一眾舉世矚目的地標，如香港國際機場、啟德體育園、澳門輕軌石排灣線和橫琴線、深圳大疆全球總部及香港科技大學（廣州）等。



近年來，我們也助力建設最具挑戰性的跨境設施和戰略性合作平台，包括港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段、前海深港現代服務業合作區和橫琴新區城市設計，促進大灣區的融合與發展。





www.arup.com









