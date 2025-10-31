《奪命狂呼7》首個預告片曝光 粉絲急不及待猜猜「誰是兇手」？

【on.cc東網專訊】今日是「萬聖節」，又是時候揀番套恐怖片來「應吓節」。由已故「恐怖大師」韋斯奇里雲（Wes Craven）執導的90年代「驚」典之作《奪命狂呼》（Scream）絕對是首選，而不經不覺已拍到第7集，《奪命狂呼 7》將於下年2月上映，電影公司今日正式公開首個預告片。

新一集故事講述新的「鬼面殺手」再次出現，薛妮（莉芙金寶飾演）原本於寧靜小鎮過著新生活，不過她心底裡最恐懼的事情已在現實生活中再次發生！她的女兒成為了「鬼面殺手」下一個目標。為了保護家人，薛妮必須再次面對她過去的恐怖經歷進行絕地大反擊！

廣告 廣告

新一集除了有兩位元祖演員莉芙金寶（Neve Campbell）與卻妮高絲（Courteney Cox）回歸之外，亦有新紮女星Mckenna Grace加盟。雖然影片未有耐上映，但一眾《奪命狂呼》fans看完預告片後已急不及待齊齊估新一集「誰是兇手」？其中最估不到就是竟然有fans估莉芙金寶飾演的薛妮才是真正兇手，查實多年來一直已有fans估薛妮是真正的「鬼面殺手」。

另方面，惡搞《奪》的瘋狂喜劇《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie）第6集將於下周正式開拍，而電影公司趁住「萬聖節」公布新一集片名為《Scary MoVIe》。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】