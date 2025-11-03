於11月4日至30日期間享受結合購物禮遇、足金獎賞及美饌饗宴的尊尚體驗 攜手慶祝「澳門銀河」成為第十五屆全運會乒乓球賽事的主辦場地

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年11月3日 -「澳門銀河™」綜合度假城欣然宣佈舉行「銀河奪金榮耀大抽獎」，賓客於2025年11月期間蒞臨，即有機會贏取一系列精彩禮遇及豐富獎品。此活動為「澳門銀河」慶祝第十五屆全國運動會（簡稱「十五運會」）的特別項目之一，屆時度假城旗下擁有先進設備的表演場館「銀河綜藝館」將成為十五運會乒乓球賽事的主辦場地。





奪金熱潮來襲！十一月「銀河奪金榮耀大抽獎」 「澳門銀河」喜迎來自各地賓客



正當運動健兒於銀河綜藝館爭奪金牌之際，蒞臨「澳門銀河」的賓客亦可參與「銀河奪金榮耀大抽獎」贏取豐富獎賞。所有乘坐「澳門銀河」穿梭巴士的賓客，皆可掃瞄車上二維碼參加抽獎。而於關閘（毗鄰拱北口岸）、港珠澳大橋或橫琴口岸登上「澳門銀河」穿梭巴士之賓客，則可獲贈一張金色的奪金入場券，掃描券後二維碼即可參加。兩者皆可即玩即獎，收獲精美禮品或獎賞，更有機會獲得免費進入度假城內舉辦的「銀河奪金榮耀大抽獎 」，於「澳門銀河」鑽石大堂以「榮耀金匙」開啟「銀河奪金榮耀大抽獎」的金光閃耀獎品之門，贏取千足純金大獎或眾多幸運驚喜獎賞。





此外，賓客亦可透過其他方式參與「銀河奪金榮耀大抽獎」：凡於度假城內單筆消費滿澳門元300，或出示「澳門銀河」旗下任何酒店（包括「澳門百老匯™」）的房卡連卡套、銀河綜藝館乒乓球賽事門票，或銀河綜藝館、「百老匯舞台」或G Box當天場次門票，即可獲得抽獎資格。



此外，賓客亦可透過其他方式參與「銀河奪金榮耀大抽獎」：凡於度假城內單筆消費滿澳門元300，或出示「澳門銀河」旗下任何酒店（包括「澳門百老匯™」）的房卡連卡套、銀河綜藝館乒乓球賽事門票，或銀河綜藝館、「百老匯舞台」或G Box當天場次門票，即可獲得抽獎資格。





正當運動健兒於銀河綜藝館爭奪金牌之際，賓客可參與「銀河奪金榮耀大抽獎」，贏取千足純金大獎或眾多幸運驚喜獎賞。豐富獎品包括千足金金飾（金鈔及金幣）、乒乓球主題禮品套裝、及金條造型充電寶等。



抽獎獎品非常豐富，包括餐飲禮券及精緻美食、乒乓球主題禮品套裝、金條造型充電寶及幸運禮品、「童」在銀河小淘淘特別版澳門通卡，及價值澳門元100的購物禮券等多項驚喜禮遇。大獎幸運兒更有機會贏取限量款式的足金金飾獎品（金鈔及金幣），別具收藏意義紀念乒乓盛事。





賓客可於度假城內消費或觀賞表演，感受銀河綜藝館內熱血沸騰的乒乓球盛況的同時，並於「澳門銀河」鑽石大堂參與「銀河奪金榮耀大抽獎」。



除了為慶祝「澳門銀河」成為第十五屆全運會乒乓球賽事主辦場地之外，「銀河奪金榮耀大抽獎」亦彰顯了銀河娛樂集團（下稱「銀娛」）對澳門乒乓球運動的長久支持。自2020年舉辦首屆「世界乒乓球職業大聯盟」賽事以來，銀娛持續推動澳門本地乒乓球發展，今年更是連續第三年擔任賽事協辦單位。「澳門銀河」亦成為全澳門首間、也是唯一聯合主辦「澳門國際乒聯男子及女子世界盃」的綜合度假城，充分展現其致力推動「旅遊＋體育」融合發展及支持體育事業的承諾。





「榮耀金匙」開啟「銀河奪金榮耀大抽獎」的金光閃耀獎品之門，獎品琳瑯滿目、金意盎然，為正在粵港澳大灣區舉行的第十五屆全國運動會增添歡樂氣氛。



與此同時，即日起至2026年1月4日乒乓球愛好者也可於「澳門銀河」東翼廣場欣賞《藝薈 乒乓*球拍珍品及藝術展覽》的巨型藝術裝置與珍稀的乒乓球拍藏品，探索這項運動的悠久歷史與文化底蘊。每一件展品皆令人歎為觀止，且免費向公眾開放，誠邀各位蒞臨參觀。



欲了解更多「澳門銀河」最新資訊，請瀏覽官方網站：www.galaxymacau.com。



