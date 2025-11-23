張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
奪金馬影后！范冰冰後台視訊簽收獎座爆哭
[NOWnews今日新聞] 中國女星范冰冰昨（22）日晚間以馬來西亞懸疑電影《地母》，拿下第62屆金馬獎的「最佳女主角」，成功封后，但因范冰冰工作無法調整，錯失親自領獎的機會，由導演張吉安上台代領，並連線范冰冰講感言。而領完獎到後台，金馬執委會於Threads公開張吉安導演視訊范冰冰的畫面，還讓她視訊簽收獎座，范冰冰一看到獎座就感動爆哭，還激動到說不出話。
張吉安在代領完范冰冰的金馬獎座後，於後台與范冰冰視訊，並把鏡頭轉向獎座，「我幫妳領回啊，好嗎？我幫妳拍一張妳看，妳看一下名字有沒有寫錯，妳的名字沒錯吧，沒錯我就簽收了」。范冰冰則是一接起電話就哭到說不出話，只能一邊擦淚一邊捏著鼻子又哭又笑，就連髮型都微亂，真實模樣讓大家都笑翻。
范冰冰領獎爆哭 網友感動喊：真的不容易
許多網友看到范冰冰爆哭模樣，也都忍不住感動表示「她真的蠻重視這個獎的感覺」、「太感人了吧，恭喜范冰冰，領這個獎真的不容易啊！」、「太感人了！沒辦法來台灣領獎太可惜了」、「她真的很不容易，我相信她真的很想出席」等。
范冰冰奪金馬影后卻未到場 沒來台原因曝光
范冰冰昨日拿下金馬影后，張吉安導演在台上打電話給范冰冰，讓她發表得獎感言。而據《中時新聞網》報導，張吉安在昨日凌晨的慶功宴上，也視訊范冰冰，她在鏡頭前直接哭花了臉，笑說之前入圍都有到場，反而沒獲獎，結果這次無法到金馬獎，卻拿下影后，只能說緣分真的很奇妙。
張吉安也透露范冰冰無法來台的原因，他坦言：「我們6天前已經拿到簽證，但她的工作已經定下來，我們一直在調整，她因為拍攝無法離開」。張吉安表示范冰冰本來真的打算和大家一起走紅毯，但礙於拍攝工作無法調整，才無法親自來台領獎。
資料來源：金馬影展Threads
在 Threads 查看
