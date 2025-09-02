女主播「兩點激凸」疑無罩上陣 粉絲兩日暴增4000(有片)

女主播「兩點激凸」疑無罩上陣，粉絲兩日暴增4000。(X)

日本朝日電視台氣象女主播細川栞，近日在播報時胸前「兩點凸起」的畫面，引發部分網民熱議，不少人質疑是「無罩上陣」，還有網民細比對她過去的照片，無論真相如何，這個話題在短短兩天內，為細川栞大增4,000名粉絲。

報道報道，細川栞過去曾任職系統工程師7年，在工作之餘考取氣象預報員認證後，自去年7月起，在朝日電視台直播節目「報道STATION」(報道ステーション)擔任天氣主播。憑藉其亮眼外型、清新氣質加上專業播報表現，使細川栞獲得不少稱讚。細川栞上周四(8月28日)的一次報道，由於僅身穿一件白色上衣搭配灰色長裙，胸前出現明顯的兩點凸起，有眼利網民立即截圖上傳到X平台，引發網友熱議她是否「無罩上陣」。

網民：電視直播不可能出現這種狀況

詎料帖文遭大量轉發，笑指：「如果這成為節目的固定橋段，收視率肯定會飆升」。還有人翻出細川栞過去的穿搭照片，仔細對比發現也有類似的兩點凸起，引發更多討論。不過亦有人保持懷疑態度，認為電視直播不可能出現這種狀況，紛紛解釋：「衣服皺摺或光線造成的錯覺吧」、「凸起位置太高，不像正常胸型」、「衣服縫線角度的問題吧」。這起「激凸」風波也讓細川栞的Instagram (IG)粉絲數在短短兩天內暴漲4,000人，意外爆紅，不過，細川栞至今沒有回應網民的議論。

