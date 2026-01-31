女乘客戴安全帶後疑敏感(Threads圖片)

巴士上強制佩戴安全帶的規例將刪除，待完善條文後再推出。不過，安排實施僅6日已引起很多市民不滿，包括指安全帶清潔度欠佳，有女乘客更疑在佩戴安全帶後，導致頸部敏感。

一名女乘客近日在社交平台Threads上載照片，看到她的頸部泛紅，她指：「有冇人都係咁，戴完個安全帶之後條頸有啲過敏，勁痕，仲要起粒粒」。

網民認同安全帶非常污糟

有網民留言指：「疫情開始我習慣帶定消毒濕紙巾。戴安全帶一定抹帶同扣。基本每10條有5條抹完都係黑色。隨時污糟過廁所門柄」；另有網民指：「夏天應該仲大獲(鑊)」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1007914/女乘客戴安全帶後疑敏感-痕癢兼起粒粒?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral