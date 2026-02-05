女人脫髮是衰老警號？！ 中醫：髮為血之餘！脫髮恐預示身體機能急速退化？

很多女性發現自己掉髮時，第一反應是更換洗髮水，卻忽略了這可能是身體發出的「求救訊號」。中醫常言「髮為血之餘」，頭髮的濃密與否，直接反映了肝腎與氣血的健康狀況。當你發現髮縫變寬、髮絲幼弱，這不僅是容貌上的「毀容式」改變，更可能是身體機能開始步入衰老的警示。

髮為血之餘 脫髮預示內在臟腑虛弱

中醫經典理論認為「髮為血之餘，腎之華在髮」。頭髮的生長需要氣血的濡養，當女性步入中年或長期處於過勞狀態，或會導致兩大生髮臟腑肝腎的功能下降，氣血運行不暢，毛囊便會因養分不足而進入「休止期」。

廣告 廣告

如果發現髮絲變得幼弱、枯黃或大量脫落，這往往預示著身體機能正在急速退化。若不及時調理好臟腑，除了脫髮，還可能伴隨易倦、體虛等早衰徵狀。

救髮關鍵 生髮要快「毳」

要有效改善脫髮，關鍵在於能否啟動毛囊重新長出「毳」（粵音：脆）毛，即是大家口中的「BB毛」。只有成功長出毳毛，才有機會重新長出強韌粗壯的頭髮。因此，持續調理好肝腎這兩個生髮核心臟腑至關重要。

「維新烏絲素(超微粉配方)」5大核心中草本成分結合超微粉技術

「維新烏絲」擁有30年活髮智慧，深受用家信賴，獲認同為 No.1 首選的防脫生髮品牌⁺。皇牌產品「維新烏絲素」精選5大核心中草本成分調理生髮臟腑肝腎，特別加入了珍稀的長白山人蔘，發揮強效活血行氣之用，配合制首烏、墨旱蓮、靈芝、女貞子，透過各成分之間的協同作用，滋養肝腎。

維新烏絲素（超微粉配方）

為了確保中草本成分能被精準吸收，「維新烏絲素」更結合了現代科技，透過超微粉技術將養分縮到極細，粉末表面面積較微粉化前顯著增加達 338 倍¹，令成分能自然、更快地被吸收，養分能更有效地輸送至毛囊，不僅能鞏固髮絲，更能激活頭髮生長，長出毳毛，真正達到防脫兼生髮。

用家認同12天防脫² 4星期生髮²

高達 98% 用家認同 12 天內能防脫髮²，更有 100% 用家認同 4 星期內能生髮²。對於注重形象的女性而言，持續每日服用 3 粒，從內調理肝腎與氣血，有助改善早衰徵狀、抗脫髮、重拾豐盈髮量！

銷售點：維特健靈專門店及網店、萬寧、屈臣氏、HKTVmall

——————

⁺ 根據2025年12月的調查訪問，101名受訪者試用維特健靈「維新烏絲」後，92.1%受訪者表示認同維特健靈「維新烏絲」為No.1首選的防脫生髮品牌。

¹ 根據內部數據，與產品配方微粉化前的平均粒子表面面積大小作比較。

² 根據維新烏絲素（超微粉配方）2025滿意度調查報告的受訪者認同度：98%用家認同12天內能防脫髮；100%用家認同4星期內能生髮。效果因人而異，需配合均衡飲食及良好生活習慣。