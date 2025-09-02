女兒坐專車兒子搭公車！佩甄兒女命運大不同

▲佩甄兒女開學命運大不同，她在今（1）日PO出兒女上學方式，女兒撒個嬌就有爸爸專車接送，兒子則要搭公車，讓粉絲笑翻表示：是撿來的嗎？（圖／李佩甄FB）

[NOWnews今日新聞] 女星佩甄在2008年結婚後，育有一女一子，而今（1）日終於開學，佩甄也把一對兒女送到學校，只是兒女的上學方式竟差超多，兒子自己搭公車，女兒撒個嬌，爸爸就專車接送，而到了學校後，女兒竟頭也不回的走了。佩甄在Instagram上傳影片笑翻表示「命運大不同」，讓網友都忍不住直呼「兒子應該是路邊撿來的吧」。

終於開學了，相信很多父母都覺得解脫，而佩甄也PO出兒女上學的模樣，「開學第一天，男孩女孩命運大不同，兒子坐公車，女兒跟爸爸撒嬌，希望爸爸專車接送」，直呼女兒跟兒子的待遇差超多，而佩甄最後也不忘恭喜所有爸爸媽媽終於可以稍微放鬆一下了。

▲佩甄PO出兒女命運超不同的上學方式。（圖／李佩甄FB）

佩甄兒女命運超不同 引發網友共鳴：女兒要富養

而貼文公開後，引來不少網友共鳴，表示女兒就是要富養，「有撒嬌的有差別」、「接送女兒是爸爸最愛的任務」等。而有網友發現女兒下車後，頭也不回的走了，佩甄也解釋女兒因為剛起床，睡眼惺忪，所以不想入鏡。

佩甄將送女兒到美國留學 與老公在家把「當醫生」作為關鍵字

佩甄上個月出席活動時，透露大女兒今年高二，再過兩年就要赴美求學，佩甄和老公從孩子小時候就有幫他們設教育基金的帳戶，一直不斷存錢進去，儘管不會為此在美國置產，可以讓小孩住在她的哥哥家，生活費加一加也是要千萬台幣跑不掉。

至於兒子要面臨當醫生的重任，佩甄笑言他剛好對於自然組的科目也感興趣，成績還不錯，她和老公是在家常對話中把「當醫生」作為關鍵字，不經意脫口而出，把觀念潛移默化灌輸到兒子的腦中，希望未來姊弟可以繼承家中的診所事業。

資料來源：佩甄IG

