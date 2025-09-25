環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
女友大義滅親 李陳鎬凌晨醉駕100公里
[NOWnews今日新聞] 韓國喜劇演員李陳鎬（이진호）因參與綜藝《認識的哥哥》打開知名度，但近年負面新聞不斷，2024年底他曾因涉入非法賭博，爆出欠下高達23億韓元（約4983萬元新台幣）債務而被迫退出節目，未料風波尚未平息，昨（24）日深夜竟再度被曝出酒駕事件，被女友大義滅親檢舉酒醉開車進百公里。
公司道歉 李陳鎬坦承過錯
韓媒報導指出，李陳鎬凌晨與女友飲酒爭吵後，獨自開車從仁川一路駛回楊平郡，距離近百公里。諷刺的是，通報警方的正是他的女友，最終他被跨區警方攔下，酒測值達0.11%，已足以吊銷駕照。
警方透露，李陳鎬被帶回調查後，依其要求進行血液檢測，目前正等待最終數據，他雖未遭羈押，但案件已由楊平警察署立案。消息曝光後，所屬經紀公司「SM C&C」隨即發表聲明，承認酒駕屬實，並強調「沒有任何藉口」，李陳鎬本人也表達深切反省，公司承諾將協助藝人誠實面對法律制裁，並向社會公開致歉，表示「對造成的不良示範與困擾，深感抱歉」。
從諧星到負面教材 形象岌岌可危
李陳鎬2005年透過SBS特招進入演藝圈，以綜藝搞笑演出廣為人知，然而他在2020年起染上非法博弈，去年10月更在社群自曝沉迷賭博，最終背上龐大債務。據傳23億韓元中有近半數是向演藝圈好友借款，其餘則來自放款公司。
今年4月，李陳鎬因相關案情被警方移送檢方，原本處於自我反省期，如今卻再度爆出酒駕，重創形象，也讓外界質疑他是否能重返演藝之路。娛樂圈人士分析，賭博與酒駕都是韓國社會高度敏感的議題，尤其李陳鎬短時間內接連爆出負面新聞，等同自毀前程。外界認為儘管李陳鎬曾以幽默搞笑形象深受觀眾喜愛，但連續2次重大醜聞，已使其「諧星」標籤轉為「負面教材」，未來恐難有品牌或節目願意合作。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
