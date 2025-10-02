5大男生最渴望共度一生的「女友MBTI排行榜」，第一位是活力滿滿的快樂製造機

在戀愛世界裡，MBTI人格類型總能透露許多秘密！男生們往往被那些能提供情感深度、穩定支持和生活樂趣的女生吸引。以下特別整理出Top5的MBTI排名，揭曉男生最喜歡哪種類型。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

第5位：你的靈魂伴侶 - INFJ

INFJ女生像一本永遠讀不完的詩集，充滿深度與直覺，讓男生感覺被完全理解。她們的洞察力超群，能輕易讀懂男生的內心掙扎，提供溫柔卻深刻的建議，讓關係像一場靈魂的旅程。

廣告 廣告

男生愛她們的理想主義，因為INFJ總能激勵伴侶追逐夢想，同時創造安全的空間，讓男生卸下防備。INFJ的忠誠與同理心，讓她們成為男生長期伴侶的理想選擇，尤其適合那些尋求情感深度的男生。

第4位：溫暖的浪漫魅力 - ENFJ

ENFJ的女生散發著讓人無法抗拒的魅力與熱情，讓男生感覺自己是世界上最重要的人。她們擅長組織生活，讓平凡日子充滿溫馨。

ENFJ不僅支持伴侶的目標，還會主動推動關係前進，像一位貼心的教練，總在男生迷失時伸出援手。ENFJ的理想主義也讓關係充滿意義，她們重視互信與成長，避免小爭執演變成大問題，尤其吸引追求穩定情感的男生。

第3位：散發可靠的安全感 - ISTJ

ISTJ女生是男生心中的定海神針，務實可靠，讓生活充滿安全感。她們重視承諾與責任，無論家務還是未來規劃，都井井有條，讓男生無後顧之憂。ISTJ一旦愛上，就會全心投入，默默守護關係，像一位低調的英雄，總在細節中展現愛意。

ISTJ的傳統價值觀也讓關係穩固，她們不喜戲劇化衝突，而是用理性溝通化解問題，創造長久的和諧，讓男生覺得「有她在，就什麼都不怕」，一生相依，溫暖而踏實。

第2位：藝術的溫柔靈魂 - ISFP

ISFP女生充滿藝術氣息與溫柔，讓男生沉醉在感官與情感的交織中。她們的內向卻富有創造力，能用小驚喜點亮男生的日常，讓關係像一場永不結束的約會。

男生被她們的真誠吸引，因為ISFP總能用直覺捕捉男生的情緒，提供無言的擁抱與支持。ISFP的忠誠隱藏在低調中，她們不喜爭執，而是用行動化解矛盾，維持關係的純粹。不過，她們偶爾的敏感可能需男生多加體諒，但這也深化了連結。

第1位：活力四射的開心果 - ESFP

冠軍ESFP女生是男生夢寐以求的陽光女神，充滿活力與樂觀，讓生活每一天都像蜜月般甜蜜。她們的外向魅力無人能擋，總能拉著男生化解所有壓力，帶來無盡的快樂。

ESFP活在當下，能輕鬆轉移注意力，讓關係充滿新鮮感與親密互動。她們的同理心也超強，用擁抱與傾聽撫平男生的傷痛，創造深厚的情感紐帶。不過，她們偶爾的衝動需男生引導，但這也增添了樂趣，讓男生的人生如煙火燦爛，永不無聊。

MBTI「專屬顏色」是什麼？日本色票測驗網上瘋傳：INTP「霧冬藍」超美，16型人格色票一次看

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

MBTI熱話：

1分鐘MBTI快測｜從4大面向快速測出你的16型人格，看你屬於哪一型？

MBTI「64型人格」網上爆紅！還在16型人格？新增AOHC更精準：INFP-O-H解作糾結卻機靈的小太陽？

MBTI最佳旅遊夥伴排行榜Top 5：ISTJ被譽「完美旅程守護天使」排第二、ENTP創意無限愛製造驚喜