女司機駕車失控衝撞途人5死8傷 多人浴血倒地

【on.cc東網專訊】湖北利川市汪營鎮一名女子上周六（4日）駕車期間疑操作不當導致失控衝撞途人，多人浴血倒地，造成5人死亡，8人受傷。肇事女司機被刑事拘留，排除酒駕、毒駕嫌疑。

警方周日（5日）指，54歲女子熊某琴上周六駕駛私家車期間車輛失控，撞倒多人，2人當場死亡，3人因搶救無效死亡。傷者送院搶救，暫無生命危險。

目擊者指，肇事汽車首先撞倒一名女童，然後繼續失控衝入人群100多米，有孕婦被撞死。路邊有不少人擺地攤，多名疑為擺賣者及路人遭撞倒地，有傷者頭部浴血失去知覺，倒臥在地，現場一片狼藉。

