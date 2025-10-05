中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
女司機駕車失控衝撞途人5死8傷 多人浴血倒地
【on.cc東網專訊】湖北利川市汪營鎮一名女子上周六（4日）駕車期間疑操作不當導致失控衝撞途人，多人浴血倒地，造成5人死亡，8人受傷。肇事女司機被刑事拘留，排除酒駕、毒駕嫌疑。
警方周日（5日）指，54歲女子熊某琴上周六駕駛私家車期間車輛失控，撞倒多人，2人當場死亡，3人因搶救無效死亡。傷者送院搶救，暫無生命危險。
目擊者指，肇事汽車首先撞倒一名女童，然後繼續失控衝入人群100多米，有孕婦被撞死。路邊有不少人擺地攤，多名疑為擺賣者及路人遭撞倒地，有傷者頭部浴血失去知覺，倒臥在地，現場一片狼藉。
【Now新聞台】上海街與佐敦道交界發生5車相撞意外，釀成多人受傷，本台記者劉倩桐下午四時許身處車禍現場，指其身旁的灰色私家車早前由佐敦駛向西九龍期間，已先後與兩部巴士及一輛私家車相撞，其後再駛至現場佐敦道與上海街交界時，再撞向一輛白色私家車，導致該輛私家車失控，剷上行人路撞倒途人。現場可見肇事的灰色私家車嚴重損毀，停在行人過路處中間，而警方已拘捕該私家車司機，並押同他到肇事私家車蒐證。至於被撞的白色私家車亦嚴重損毀，事件中有八人受傷，幸各傷者俱清醒。有目擊者表示，肇事灰色私家車當時車速頗快，警方仍在現場調查意外原因。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
佐敦發生嚴重交通意外，警方今日(5日)下午2時03分接報，指佐敦道有3架私家車及2部巴士，5車相撞，共8人受傷，當中有2名途人被撞倒，其中一名男途人腳部骨折，網上圖片可見其腳部浴血，明顯扭曲變形。從網上影片可見，一輛灰色私家車沿佐敦道往海傍方向行駛，馳至庇利金街時撞到一輛九巴，私家車及後再撞另一巴士，並途至上海街十字路am730 ・ 5 小時前
紅磡海心公園兩男遭割頸命危 消息：警方紅磡拘捕一名涉案男子
紅磡海心公園今午12時半發生襲擊案，兩名男子中刀傷，其中一人遭割頸，昏迷送院治理，警方派出反恐特勤隊搜捕施襲者。據報兩名事主在網球場附近一個涼亭傾談期間，疑兇突然走向兩人，持刀襲擊他們後逃去。 【10月5日更新】消息稱，警方已在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁拘捕一名涉案男子，涉嫌傷人，他現正被扣留調查。am730 ・ 3 小時前
【Now新聞台】兩名男子昨日在土瓜灣被人用刀襲擊受傷，據了解疑兇在紅磡被捕。警方稱，疑兇為露宿者，與兩名受害人互不相識。 事發後一天，海心公園涼亭一帶有反恐特勤隊警員巡邏，不少市民在公園休息。警方指，兩名分別20歲及37歲的男子，帶同零食飲品坐在海心公園涼亭，30歲的疑犯亦在涼亭，但不認識他們。期間未見異樣或爭執，約30分鐘後疑兇站起來，手持生果刀襲擊兩名受害人。疑犯事後把生果刀掉落海，往黃埔方向逃去。警方表示，疑犯為露宿者，高約1.7米，中等身材、留鬚，初步無證據證明疑犯有黑社會背景。西九龍總區刑事警司(行動)賈錦琳：「初步不排除他有精神問題，當然我們翻查醫院紀錄，暫時看不到他有求診紀錄，但從他身邊接觸的人等留意到精神病相關症狀。」至於兩名遇襲男子，頸部、胸部、背部等多處受傷，送院治理後情況仍然危殆。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
【Now新聞台】十一黃金周踏入第五日，香港往澳門及珠海的金巴受颱風影響一度停運，期間，數百名旅客提前到港珠澳大橋香港口岸等候出境。中午之前，大樓外的旅客已經大排長龍，不少人在早上十一時已經來到港珠澳大橋香港口岸，他們拿著行李在排隊區等候。在金巴宣布恢復服務之後，職員分批讓旅客進入口岸大樓，疏導人潮。內地國慶黃金周來到第五日，除了「轉戰」澳門，亦都有人選擇在周一中秋節之前回程。在深圳福田口岸，不少人旅遊完拖著行李過關，他們來香港的目標各有不同，但都一樣有滿滿的收穫。內地旅客王女士︰「(這些花了多少錢？)一萬多塊錢吧。這個節假日我們也沒有回自己的老家，剛好留在深圳，因為我是在深圳這邊工作，她們來找我玩，所以就帶她們過去逛一下，香港最起碼說吃的、化妝品比較出名嘛。主要是購物為主。」內地旅客吳小姐︰「我們是1日上午到的，然後過關過去，到麥理浩徑的起點，然後今天是12時多走完全程直到終點，過程的話睡的不同地方，他有營地嘛，每一個段。」內地旅客陳小姐︰「穿的這身衣服，都是省著穿下來，要不然像個流浪漢一樣過關。」根據入境處的數字，周六內地訪客的出境人次約為22.2萬，而總出境人次達到約67.6萬。深now.com 新聞 ・ 3 小時前
