女同志為伴侶提供卵子產嬰 不獲認可為合法父母申覆核 高院裁勝訴 待商議如何處理

2020 年底，女同志 R 和 B 在南非結婚後接受「互惠人工受孕」，由 R 提供卵子與捐贈者的精子結合成胚胎，再植入 B 的子宮，由 B 懷孕產子。高等法院於 2023 年裁定 R 為嬰兒「普通法下的父母」，但不能成為法定父母。兩人早前再提司法覆核，要求政府准許 R 在嬰兒出生證明書上列為父母。

案件今年 6 月聆訊後，高院法官高浩文周二（9 日）頒下長逾百頁判詞，裁定兩人勝訴，惟具體濟助，即如何修正政府的決定，需與雙方再商議。

法官在判詞開首提及，嬰兒 K 是個幸運小男孩（lucky little boy），將近 4 歲，有愛錫他的雙親（parents）R 和 B。兩人已婚，並細心籌劃誕下 K 及撫養他。高浩文形容，三人組成緊密家庭，在安排上顯然符合 K 的最佳利益。但因 R 和 B 是女同志伴侶，在香港辦理出生登記時，不准兩名女士同時列為「父母」，最終只有 B 獲認可在 K 的出世紙上列為父母，擁有其監護權。

稍後有詳細報道。

