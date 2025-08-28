女圑VIVA現身撐好友 張天穎兩度爆喊

【on.cc東網專訊】組合Beanies成員張天穎（Jaime）日前正日生日，於新蒲崗舉行入行以來首個個人演唱會，是次特別安排全場企位，及VVIP觀賞綵排環節，忠粉們為爭取最前靚位不惜中午看完綵排後，便開始等候及排隊入場，誓言要跟她一齊慶祝生日Enjoy全晚！她笑說：「揀正生日開Show，呢幾個月一直籌備和Focus喺自己嘅表現，到Show前一晚收到好多messages先記得自己生日！」

提到唱《小孩》時，Jaime驚喜現身觀眾群，唱唱下更突然哽咽，一向不易喊的她笑言：「我喊住唱歌好難聽呀！原來當大家又好配合坐晒地下圍住我，呢個效果嘅能量原來可以係咁大，唱唱吓又突然見到爸爸企喺度揮住螢光棒，佢一直以嚟都好支持我，呢個show佢仲緊張過我，眼淚就忍唔住啦。」

今次演唱會有不少圈中好友前來撐場，包括同樣是女團的好友Lolly Talk成員Elka & 阿妹、COLLAR成員Winka、VIVA成員VALC及Ada、ANSONBEAN、黃淑蔓、顧定軒、黃凱逸（Zelos）及楊天宇(Angus)等。而整個演唱會所演唱的歌曲全都來自她由去年開始的「《本故事不純屬虛構》音樂企劃」，歌曲透過街訪路人或朋友哼出「幾粒音」的背後故事，再延伸成為原創作品，由自己一手包辦曲詞編鑑於社交平台持續發布。當晚，她更將這個概念搬上舞台，即席叫3位fans每人哼一粒音，然後用鋼琴即場作曲，天才mode全開，全場嘩然勁過七步成詩，一眾fans即尖叫：「好勁呀！」

嘉賓方面，Jaime請來這個企劃有份參與過「幾粒音」的歌手好友張蔓莎等，當然不少Beanies好姊妹陳樂頤（阿左）及李凱翹（Kay）！兩人分別準備了手寫信及神秘禮物送給Jaime，點知一開口讀信就喊，Kay讀到第三句已經眼濕濕：「我寫嘅時候笑住寫㗎嘛！」而阿左就一邊讀一邊叫Jaime：「唔好望我啦，好驚你喊呀！」結果阿左都忍不住。

之後阿左拿出禮物，問Jaime記不記得年頭答應過她學會一樣技能，Jaime即刻爆笑：「上年聖誕我送咗對啞鈴畀你，你終於用啦！」原來阿左拿出親手織的「兩粒音bikini」，笑着說：「我織咗兩粒音畀你！我着過OK㗎！我用咗兩晚時間織咗呢『兩粒音』Bikini比堅尼，咁第三粒音喺邊呢？就等你下次開一個大啲嘅show，我再織大啲畀你。」

而Kay就送上一隻「沖涼鴨仔」，神來一句爛Gag：「你生日就送隻duck畀你，幫你生日『積音duck』！」全場即刻笑到肚痛！之後Jaime父母及細佬再推出蛋糕，全場Fans舉起手幅手燈大合唱生日歌，Jaime感動到傻：「多謝大家畀呢個Surprise畫面俾我，第一次真正開到演唱會，係畢生難忘的回憶！」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】