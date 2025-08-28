炎明熹現身聲夢聚會 日前遊日落淚粉絲心痛
女圑VIVA現身撐好友 張天穎兩度爆喊
【on.cc東網專訊】組合Beanies成員張天穎（Jaime）日前正日生日，於新蒲崗舉行入行以來首個個人演唱會，是次特別安排全場企位，及VVIP觀賞綵排環節，忠粉們為爭取最前靚位不惜中午看完綵排後，便開始等候及排隊入場，誓言要跟她一齊慶祝生日Enjoy全晚！她笑說：「揀正生日開Show，呢幾個月一直籌備和Focus喺自己嘅表現，到Show前一晚收到好多messages先記得自己生日！」
提到唱《小孩》時，Jaime驚喜現身觀眾群，唱唱下更突然哽咽，一向不易喊的她笑言：「我喊住唱歌好難聽呀！原來當大家又好配合坐晒地下圍住我，呢個效果嘅能量原來可以係咁大，唱唱吓又突然見到爸爸企喺度揮住螢光棒，佢一直以嚟都好支持我，呢個show佢仲緊張過我，眼淚就忍唔住啦。」
今次演唱會有不少圈中好友前來撐場，包括同樣是女團的好友Lolly Talk成員Elka & 阿妹、COLLAR成員Winka、VIVA成員VALC及Ada、ANSONBEAN、黃淑蔓、顧定軒、黃凱逸（Zelos）及楊天宇(Angus)等。而整個演唱會所演唱的歌曲全都來自她由去年開始的「《本故事不純屬虛構》音樂企劃」，歌曲透過街訪路人或朋友哼出「幾粒音」的背後故事，再延伸成為原創作品，由自己一手包辦曲詞編鑑於社交平台持續發布。當晚，她更將這個概念搬上舞台，即席叫3位fans每人哼一粒音，然後用鋼琴即場作曲，天才mode全開，全場嘩然勁過七步成詩，一眾fans即尖叫：「好勁呀！」
嘉賓方面，Jaime請來這個企劃有份參與過「幾粒音」的歌手好友張蔓莎等，當然不少Beanies好姊妹陳樂頤（阿左）及李凱翹（Kay）！兩人分別準備了手寫信及神秘禮物送給Jaime，點知一開口讀信就喊，Kay讀到第三句已經眼濕濕：「我寫嘅時候笑住寫㗎嘛！」而阿左就一邊讀一邊叫Jaime：「唔好望我啦，好驚你喊呀！」結果阿左都忍不住。
之後阿左拿出禮物，問Jaime記不記得年頭答應過她學會一樣技能，Jaime即刻爆笑：「上年聖誕我送咗對啞鈴畀你，你終於用啦！」原來阿左拿出親手織的「兩粒音bikini」，笑着說：「我織咗兩粒音畀你！我着過OK㗎！我用咗兩晚時間織咗呢『兩粒音』Bikini比堅尼，咁第三粒音喺邊呢？就等你下次開一個大啲嘅show，我再織大啲畀你。」
而Kay就送上一隻「沖涼鴨仔」，神來一句爛Gag：「你生日就送隻duck畀你，幫你生日『積音duck』！」全場即刻笑到肚痛！之後Jaime父母及細佬再推出蛋糕，全場Fans舉起手幅手燈大合唱生日歌，Jaime感動到傻：「多謝大家畀呢個Surprise畫面俾我，第一次真正開到演唱會，係畢生難忘的回憶！」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
英日混血女星的逆天人生！中條彩未怎麼從T台紅到大銀幕？
你有沒有想過，一個14歲的女孩參加雜誌選秀，就能瞬間變成日本娛樂圈的超新星？🌟Japhub日本集合 ・ 6 小時前
IVE張員瑛變身寶格麗小公主、仙氣優雅美出圈！從私服穿搭＋配件清單一次整理
最新公開的形象照中，張員瑛以一身清新又高級的造型登場，佩戴寶格麗經典 Divas’Dream 系列系列耳環、項鍊與戒指，完美演繹仙氣優雅自然流露～誰說珠寶只適合成熟女人？當扇形珠寶遇上少女光芒，靠張員瑛讓古典美也能有現代感的清透演繹。張員瑛以簡約俐落的剪裁、...styletc ・ 3 小時前
許子萱重返牛津大學參加畢業禮 與同屆港姐不和變孤獨精
【on.cc東網專訊】本月31日就是港姐決賽，后冠花落誰家令人期待。而2022年港姐亞軍許子萱（Cecca）卸任後即宣布離開TVB，並遠赴英國牛津大學深造攻讀MBA課程，去年10月她興奮表示順利畢業，並透露有意到大灣區創業。日前許子萱重返牛津大學參加畢業典禮，並東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
MUJI無印良品「10大4星以上高評價日用品排行榜」，第1位連木村拓哉也愛用
MUJI無印良品日本官網整理了最新4星好評以上的日用品排行榜，從實用的「大掃除神器」到環保又安心的濕紙巾，每一款都經過無數日本用戶的嚴格考驗，榮登Top 10人氣寶座。想知道哪款小物就連木村拓哉都默默買來提升生活質感？哪款濕紙巾被譽為溫和清潔首選？現在就為大家揭開MUJI高人氣熱銷榜單，無印良品迷必定要入手！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
吉岡里帆逆襲天后的秘密！ 螢幕天后背後的秘密有多狂！
嘿！你聽過吉岡里帆（よしおか りほ，Yoshioka Riho）這名字沒？這位1993年1月15日出生的京都妹，靠著甜到爆的笑容和超炸演技，早就成了日本演藝圈的閃亮天后！😍Japhub日本集合 ・ 1 天前
經常頭暈天旋地轉？物理治療助您尋回「平衡感」
頭暈是個非常普遍的症狀，但成因繁多。當病人主訴頭暈時，物理治療師會仔細問症，以分辨其屬於以下哪一種類型。準確的分類能幫助我們收窄問題根源的範圍，從而判斷物理治療如何有效介入。Yahoo 健康 ・ 5 小時前
盤點南韓演藝圈手足檔！BLACKPINK Jisoo親姊登綜藝、IVE張員瑛、TWICE定延，高顏值基因超強！
金智允＆BLACKPINK Jisoo今年35歲的金智允，過去曾經擔任過大韓航空空服員，目前則是以KOL、參與時尚活動為主，IG的粉絲數高達55萬。張多雅＆IVE張員瑛IVE人氣成員張員瑛因為參加姊姊畢業典禮時被星探挖掘，隨後成為練習生並參加選秀節目《PRODUCE 48》，最後以第1名成績獲得...styletc ・ 3 小時前
魏如萱爆「母子戀」惹轟動 蕭煌奇新歌巧合唱出心境
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱月初認愛小21歲網紅Ian，但因被外界質疑介入Ian及舊愛若盈戀情，令該段感情備受輿論壓力，對此魏如萱事後雖回應男女雙方都是在單身狀況才開始交往，但其感情狀況仍備受外界關注。而日前，魏如萱被台灣金曲歌王蕭煌奇邀請首度合作的歌曲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
舒淇執導處女作將出戰威尼斯電影節 1分鐘預告片率先睇
【on.cc東網專訊】影后舒淇處女執導電影《女孩》將出戰威尼斯電影節，近日團隊釋出預告片，一分多鐘的「率先看」僅得17歲的女主角白小櫻現身於樹林內探索，及於空隙偷窺，充斥神秘感，令觀眾更見期待！據悉，除白小櫻外，其他主演者包括邱澤、9m88及林品彤亦會隨同舒淇現東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
桂綸鎂也學GD綁頭巾？金馬影后大秀俏皮萌心！私服3招穿出高級大女主氣場
金馬影后桂綸鎂 穿出「優雅 × 率性」的完美平衡桂綸鎂不是靠浮誇單品，而是聰明運用色彩、剪裁、與層次堆疊技巧，讓穿搭自然切換在日常與機能、活潑與靜謐之間。她也分享到自己的穿搭心法：「我喜歡簡約卻不單調的穿搭，顏色的變化能帶出截然不同的氣質，而細節則讓我能隨著...styletc ・ 1 天前
威尼斯電影節︱姬蒂班查大Deep V性感亮相開幕禮 被爆舊衫重着？
【on.cc東網專訊】國際年度影壇盛事《第82屆威尼斯電影節》於香港時間今日凌晨開幕，來自歐美的名人紅星齊齊現身，其中56歲澳洲女星姬蒂班查（Cate Blanchett）的造型最性感！<br/>姬蒂「中門大開」以「開到落肚臍」的黑色超大Deep V東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭
50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
香港啦啦隊成員J哥列「許願」禮物清單遭炮轟 網民：當粉絲係水魚ATM
自稱「香港第一黑絲腿」嘅香港金牛職籃啦啦隊成員J哥於今年3月赴台期間，因公開列出指定送禮清單，引發網民強烈不滿。近日事件又再被重提，J哥被指當粉絲係提款機，遭廣泛炮轟。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
樂易玲不再擔任邵氏兄弟授權代表及法律程序代理人 仍保留邵氏執董身份
邵氏兄弟控股日前公告，宣布出任TVB助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理嘅樂易玲，由八月二十五日（本周一）起不再擔任邵氏兄弟授權代表Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
Taylor Swift手上的8卡鑽戒很奪目！盤點2025被求婚名人鑽戒，「這位」名人準老婆的巨鑽有15卡
Taylor Swift被美式足球員男友Travis Kelce求婚成功，手上是走復古路線的8卡加18K純金鑽戒，和準新娘非常合襯。想必2025年是個求婚好年，多位國際巨星都選擇今年拉埋天窗，確定對方為想一起走下餘生的伴侶。就讓我們盤點2025被求婚的名人鑽戒，一同分享他們的幸福和喜悅吧！Yahoo Style HK ・ 13 小時前