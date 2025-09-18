女團被迫參加求生節目 遭威脅不去行程取消

▲女團Apink成員夏榮坦言過去被迫參加節目《叢林的法則》，因為老闆威脅：「不參加的話，行程全取消。」坦言過程非常辛苦還全身都是傷。（圖／翻攝自슈밍의 라면가게 YouTube）

[NOWnews今日新聞] 女團Apink成員夏榮近日在節目中談及，過去曾被迫參加求生節目《叢林的法則》，因為公司的前老闆告訴自己：「不參加的話，行程全取消。」自己才咬牙參與，坦言錄影過程不只非常辛苦還弄得全身傷。

夏榮、初瓏上求生節目 《叢林的法則》經歷超慘

Apink成員夏榮、初瓏日前登上YouTube節目《XIUMIN的拉麵店》，談到出道多年來其實上遍了各大綜藝節目，《強心臟》、《挑戰1000首》、《叢林的法則》等各式經典節目都有她們的身影。

初瓏提及當年自己是自願報名登上野外求生節目《叢林的法則》，「一直都很想去挑戰，其中最辛苦的就是不能洗澡、上廁所也不方便，晚上也睡不好，不過因為運氣好去斐濟，沒有想像中的難過。」

而夏榮也有參加過《叢林的法則》，不過她就沒有那麼好過。當年她去了巴布亞紐幾內亞，坦言自己拍攝時天天都在哭，「雖然同行姐姐都對我很好，但是真的很難適應，不僅雨下的很大，腳上還長水泡，皮膚也受到了許多傷害，好在節目播出後覺得很有趣。」

▲夏榮分享當年登上《叢林的法則》時，因為過程太辛苦天天都在哭。（圖／翻攝自슈밍의 라면가게 YouTube）

夏榮登節目全身傷 自爆當年是被迫參加

節目主持人XIUMIN聽完夏榮的超慘經歷後，問了她是否為自願參加，沒想到夏榮回應：「不是，當時的公司老闆告訴我，『如果妳不去，所有行程都會被取消』，因此硬著頭皮參加了。」話一說出口，連隊友初瓏都嚇了一大跳：「真假？」片段曝光後也引起許多網友討論，認為偶像在出道初期，總是被迫接受不合理的安排，替夏榮過去的遭遇感到心疼。

